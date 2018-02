Netflix'te İzleyebileceğiniz En İyi 9 Seri Katil Belgeseli

Gerçek suç ve cinayetler her dönem ilgi çekmiştir. Bu türün popülerliği neticesinde ise Netflix, her alanda olduğu gibi bize seri katil belgeselleri alanında da çok sayıda seçenek sunuyor.

Birbirinden iğrenç, birbirinden akıl almaz seri cinayetler işlemiş gerçek katillerin gerçek hikayelerini, tutuklanmalarını ve bazı durumlarda idam edilmelerini gözler önüne sunan bu belgeselleri sizler için derledik.

İşte şimdi, seri katil belgeselleri söz konusu olduğunda Netflix’in bize sunduğu en iyi 9 içerik sizlerle.

1. Murder Maps

İngiltere’nin en ünlü seri katillerinin bazılarının nasıl yakalandığını öğreneceğiniz belgeselde, tüylerinizin ürpereceğine garanti veriyoruz. Evinde birçok insanı öldüren ve komşularını hedef alan John Christie, seri içerisinde ki sadist katiller arasındadır. Yeniden canlandırmanın yüksek kalitesiyle Murder Map en iyiler arasında yerini alıyor.

2. Nurses Who Kill

En iyi tıp, kriminoloji ve psikoloji uzmanları, mevkilerini iyileştirmek yerine öldürmek için kullanan hemşirelerin yöntemlerini analiz ediyor. Çocuk seri katili Beverly Alitt, en az 28 yaşlı hastayı öldürmekten şüphelenilen Stephan Letter ve ölüm meleği Daniela Poggiali, yaşayan katillerin örnekleridir. Tıp uzmanları ve hemşirelere odaklanan Nurses Who Kill'de dikkatleri üzerine çekenler arasında.

3. Killer Legends

Killer Legends, yirminci yüzyılda Amerika’da meşhur olmuş pek çok şehir efsanesini araştırmayı mesele etmiş bir yapım. Arabanın arkasındaki eli kancalı seri katil ya da küçük çocukları minibüsüyle kaçıran korkunç palyaço gibi çeşitli modern “öcü” hikayeleri Zeman ve meslektaşı Rachel Mills tarafından film boyunca yakın merceğe alınıyor.

4. H. H. Holmes: America’s First Serial Killer

Herman Webster Mudgett, daha çok Dr. Henry Howard Holmes lakabıyla bilinen, kayıtlara geçmiş ilk Amerikalı seri katildir. 1893 Şikago Dünya Fuarı zamanında Şikago'da zihninde kurduğu cinayetleri işlemek için özel tasarladığı bir otel açan H.H. Holmes'ın konu alındığı belgesel suç ve tarih türünde bir yapım.

5. Interview with a Serial Killer

Bu suç belgeseli, 1988-1989 yılları arasında yaklaşık bir düzine insanı öldüren Genesee River Killer ile ilgilidir. 11 cinayette net olarak suçlan ancak on ikinci kurbanından resmen sorumlu tutulmayan katilin kendisini ve yaptıklarını açıkladığı, Seri Katil Röportajını izlemek biraz zor olabilir.

6. Killer Couples

Suç yazarı Mark Billingham, katil ikilinin yaptıkları, gerçek hayat suçlarının hikayelerini çözüyor. Ünlü katil çift, Ian Brady ve Myra Hindley çocuklara işkence yapıp öldürdükten sonra onları mora gömer. Onların ki, seride anlatılan dört hikayeden sadece biridir. Kanınızı donduracak olan belgeseli soluksuz izleyeceksiniz.

7. Inside the Mind of a Serial Killer

Inside The Mind Of A Serial Killer, rezil seri katillerin zihinlerini incelemeyi amaçlıyor. Dizide dramatik yeniden canlandırma, röportajlar ve bu katiller hikayelerini anlatmak için hazır video/resim karışımı kullanılmakta. Belgesel de her bölüm farklı bir katilin üzerinde yoğunlaşıldığından, merakınız sürekli taze kalacak.

8. Aileen: Life & Death of a Serial Killer

Katilin idamından önce, hayatının son bölümünü ve zihinsel durumunu içeren belgesel, katilin düzensiz davranışları nedeniyle izlemenizi zorlaştırıyor. Florida'da 6 adamı öldürmüştür olan Aileen Wuornos'un cinayetlerin tüm ayrıntılarını belgeselde izleyebilirsiniz.

9. Psychopath Killers Episode of Killer Kids

Killer Kids, diğer belgesellerden çok daha farklı bir konu olan çocukların yaptığı cinayetlerle ilgilidir. Her bölüm gizemli katiller, cinsel içerikli katiller ve psikopat katiller gibi belirli bir suç tipine ait katillere odaklanır. Özellikle, "Psychopath Killers" bölümünde, Fransız seri katil Guy Rampillon tartışılıyor. Bölüm boyunca, annesi tarafından terk edilerek genç yaştan ırkçılığa uğrayan bir çocuk üzerinde duruluyor.

Bizim seçtiğimiz en iyi 9 Seri Katil Belgeseli bunlardı. Sizce bunlara ek olarak hangi belgeseller önerilebilir?