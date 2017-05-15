Netflix Root'lu Android Cihazları Artık Desteklemeyecek!

Korsan içeriklere karşı Netflix'in Android cephesinden bir atak geldi: Çekirdek yazılım kırıksa, orijinal Netflix içerikleri artık yok.

Klasik bir Android kullanıcısından daha çok içeriğe erişmek için cihazınızın çekirdek yazılımını kırdıysanız, -yani root işlemi uyguladıysanız- artık Google Play üzerinden Netflix uygulamasına ulaşamayacaksınız.

Aslında Google’ın kırılmış Android cihazlara karşı açtığı savaşın meyvelerinden olan uygulama yasakları gün geçtikçe artıyor. Play Store üzerindeki ücretli uygulamaların çoğuna root işlemi sayesinde ve alternatif uygulama mağazaları aracılığıyla ücretsiz olarak ulaşan kullanıcılar, Play Store desteğini kaybetmeyi yavaş yavaş göze almalılar.

Elbette Netflix’in engelleme kararı, halihazırda yayında bulundurduğu telifli içerikleri korumak için uygulandı. Çekirdek yazılımı kırılan bir cihazla içerikleri yakalamak ve kopyalamak kolay olduğu için Netflix'in aldığı kararın korsan içerik paylaşımlarına yönelik en ciddi adımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca yapılan testlere göre uygulamanın “.apk” dosyası ile rootlu cihazlara kurulumu mümkün ve şu an için sorunsuz çalışıyor. Netflix’in ufak bir güncelleme ile bu sorunu ortadan kaldırması muhtemeldir ve eski sürüme olan desteğini de yakında çekecektir. Netflix uygulamasını root'suz cihazlarınız için hemen aşağıdan indirebilirsiniz