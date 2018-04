Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi güçlü kadrosu, 175 milyon dolarlık devasa bütçesi ile 2019 yılında yayınlanacak olan The Irishman, tartışmasız bir şekilde Netflix'in en iyi yapımı olacak.

Netflix, bugüne kadar yayınladığı gerek filmler gerekse diziler ile kalitesini çoktan kanıtlamayı başardı. Fakat platformun yeni filmi The Irishman, devasa bütçesi ve bütçesinden daha da devasa oyuncu kadrosu ile tartışmasız bir şekilde şimdiye kadarki en iddialı ve gösterişli yapımı olacağa benziyor.

Charles Brandt’in I Heard You Paint Houses kitabından uyarlanmış olan The Irishman filminin yönetmenlik koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Söylenenlere göre Scorsese filmin çekimlerine için tam 106 gün ayırmış ki bu da The Irishman’ı ünlü yönetmenin üzerinde en çok çalıştığı film haline getiriyor.

Netflix, The Irishman’ı 105 milyon dolarlık bir fiyata satın aldı. Şirket, filmin çekimleri için ise 125 milyon dolarlık devasa bir bütçe anlaşması gerçekleştirmiş. Fakat söylentilere göre Netflix, şu ana kadarki en iddialı yapımı için kesenin ağzını sonuna kadar açarak bütçeyi 175 milyon dolara dayandırmış durumda.

Fakat filmin tek can alıcı noktası üzerinde uzun süre kafa yorulması ya da çok para harcanması değil. 2019 yılına damga vurabilecek bu film, Robert De Niro ve Al Pacino’yu yeniden bir araya getirmiş olacak. Al Pacino, 77 yaşına gelmiş olmasına karşın filmde 39 yaşındaki bir karakteri canlandıracak.

Kitabı okumayanlar için filmden biraz bahsetmek gerekirse; The Irishman, 1975 yılında kaybolan ve öldürüldüğü düşünülen Jimmy Hoffa’nın (Al Pacino) ve Frank “the Irishman” Sheeran’ın (Robert De Niro) hikayesine odaklanan, senaryosunu Steven Zaillian’ın yazmış olduğu bir biyografik suç filmi.