Marvel'in Yeni TV serisi Punisher'dan ilk teaser yayınlandı.

Marvel Sinematik Evreni, 3. aşamaya geçmiş durumda. Film alanında muhteşem işler yapan Marvel yakın zamanda bildiğimiz film serisini sonlandıracak, ancak onun öncesinde TV alanında yeni seriler yaratmak istiyor. Bu yeni serilerin son temsilcisi olacak Punisher’ın, yakında Netflix’de yayın hayatına başlaması planlanıyor.

Daha önce San Diego Comic-Con’da ortaya çıkan yeni TV serisi, adından da anlaşılabileceği gibi Punisher karakterinin üzerinden dönecek. Marvel uzun zamandır sessizliğini koruyan Punisher dizisi için sonunda yeni bir teaser paylaştı. Punisher’ın simgesi ve ismini gördüğümüz teaser sayesinde dizinin henüz geliştirme aşamasında olduğunu görmüş olduk.

Normalde başka Marvel TV serilerinde gördüğümüz karakteri dönem dönem film serilerinde görmüş olsak da ilk olarak Spider-Man çizgi romanlarında kötü karakter olarak görmüştük. Daha sonraları Daradevil’in düşmanı olarak ortalara çıkan Punisher, kötü bir karakter olmasına rağmen herkes tarafından fazlasıyla seviliyor. Punisher, yılın ilerleyen dönemlerinde Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayacak.