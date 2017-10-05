Netflix, oldukça ilginç bir hikayeye sahip ve bir süper kahraman yapımına göre yine ilginç bir çekim tarzına sahip, yeni süper kahramanlı orijinal yapımıyla geliyor.

Günümüzde sinema ve düper kahraman diyince karşımıza bol bol malzame çıkıyor, heleki bu platform Netflix olunca hiç problem yaşanmıyor. Bu süper kahramanlar dünyasına, Netflix ve Michael B. Jordan, bir orijinal yapımla, farklı bir süper kahraman hikayesiyle ekleme yapmaya hazırlanıyor.

Raising Dion ismiyle çıkacak yapımda; çocukuğundan beri kendini sorgulayan Dion, telekinetik güçlere sahip bir çocuk. Mavi alevleri ellerinde toplayabilen Dion, kendini tam anlamıyla görünmez hale getirebiliyor ve teleport edebiliyor. Yine de Dion 7 yaşında küçük bir çocuk olduğu için güçleri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu yüzden de annesiyle yalnız yaşayan Dion'un yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.

Yukarıdaki tanıtım görüntüsünden hareketle oldukça farklı bir süper kahraman yapımı olacağı şimdiden anlaşılan Raising Dion, yakın zamanda adından daha da söz ettirecek gibi.Öte yandan yarı belgesel havası verilmiş dizi için Netflix'in 10 bölümlük bir sipariş verdiği belirtiliyor. Ancak dizinin prömiyerinin ne zaman olacağı ve Türkçe'ye ne zaman çevrileceği henüz bilinmiyor.