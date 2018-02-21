Davranışlarımız ve karşılaştığımız zorluklar esnasında aldığımız kararlar karakterimizin büyük bir parçasıdır. Peki ya bir insana baskı yaparak onun cinayet işlemesine neden olmak mümkün mü? Davranışlarımız, karakterimize ihanet edebilirler mi? Netflix yeni programı “The Push” tam da bu sorulara yanıt arayacak.

Medyada kadınların plastik cerrahiye başvurmalarına neden olan “güzellik” ölçülerine dair pek çok program var. Bu programlar, ciddi bir kesimin kendi vücudunu sevmeyip doğal olmayan yöntemlerle değiştirme çabasını arttırıyor. İnsan davranışları, kitlelerin algılarını yöneten medya araçları tarafından etki altında bırakılıyor. Çoğu toplum bu baskının farkında olmadan yaşayıp gidiyor. Ancak bunu fark etmenin de bir yolu var.

The Push adıyla Netflix’in hazırladığı program, davranış değişikliklerini, bireysel psikolojiye inerek inceleyen gerilim dolu bir yapım. Bir nevi sosyal deney ekseninde tamamen masum bir katılımcının baskı altında alacağı kararlar, yönlendirilmeye çalışılıyor. Profesyonel 70 oyuncunun yer aldığı cast ekibi, son derece gerçekçi bir şekilde ana karakterimizi büyük bir tehlikenin içine sürüklüyor ve onu manipüle etmeye çalışıyor.

Bu programda katılımcının bir cinayet işlemesi için tüm ekip elinden geleni yapıyor. Sanıyorum ki söylenebilecek en iyi şey kimsenin gerçekten ölmemiş olması. İnsanın suçluluk baskısıyla mücadelesi, bir cinayet vakası çerçevesinde ele alınıyor.

Bu yapımın arkasında ise kendisini “illüzyonist psikolog” olarak tanımlayan Derren Brown adında bir bilim insanı var:

“Toplumsal baskıya maruz kalarak cinayet işleyebilir miyiz?”

Brown’un bu programda çözüme kavuşturmak istediği soru tam olarak bu. Cevabı ise evet, işleyebiliriz. Ancak bu sosyal deney tadındaki şovun altyapısında psikoloji biliminin en tartışmalı deneylerinden birisi yatıryor.

Milgram Deneyi ve cinayet:

1960’lı yıllarda Yale Üniversitesi psikologlarından Stanley Milgram, çeşitli şartlarda yaşayan erkek katılımcılarla inanması güç bir deney yaptı. Kişilerin şahsi vicdanlarıyla aldıkları kararların çeliştiği unsurlarla ortaya çıkan bir durum konu edildi. Bunun altında ise Nazi Almanyasındaki Hitler’in askerlerinin, yani savaş suçlulularının korkunç davranışları nasıl gerçekleştirdikleri yatıyordu. Milgram bir şekilde bu kararın sosyal psikolojiye dayanan temelini anlamaya çalışmıştı.

Hemen aşağıdaki kısa belgeselden Milgram Deneyi konusunda bilgi edinebilirsiniz: