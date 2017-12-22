Netflix Türkiye Bright Filmindeki Orkları Türkiye'ye Getirdi

Netflix Türkiye, Bright filmi için yeni bir video hazırladı. Videoda, filmin o ünlü orklarının Türkiye'deki yaşantılarını görüyoruz.

Will Smith ve Joel Edgerton’un başrolünde yer aldığı ve yönetmenliğini David Ayer’in üstlendiği Netflix Orijinal filmi Bright vizyona girdi. Netflix hesabı olan herkesin ulaşabildiği film, fantastik aksiyon öğeleri içeren ve genel olarak olumlu yanıtlar almayan bir film oldu. Filmde Will Smith ve ork ırkından birinin(Joel Edgerton) maceralarını görüyoruz.

Filmi henüz izlemediğim için nasıl olduğu ile alakalı bir yorum yapamam, ancak Netflix Türkiye’nin yaptığı son iş sayesinde filmi izlemeden beni kendisine çekti. Bugün mesaim bittiğinde ilk işim Bright’ı izlemek olacak.

Netflix Türkiye, yüksek bütçeli Bright için son derece eğlenceli bir video hazırladı. “Bright filmindeki orklar Türkiye’de yaşasaydı nasıl olurdu?” Sorusuna cevap veren Netflix Türkiye, orkların hayatının Türkiye’de nasıl olacağını gösterdi. #OrklarAramızda hashtag’i ile paylaşılan videoda, ork ve elfleri Türkiye’de görüyoruz. Özellikle orkların ülkemize fazlasıyla uyum sağladığı bir gerçek.

Tavla atan orktan, kokoreç satan orka kadar pek çok sahnenin yer aldığı videoda, benim favorim ork ve elfin kuaför macerası oldu.

Peki, sizce de Netflix Türkie çok sağlam bir iş yapmamış mı? Açıkçası böyle bir Türk dizisi çıksa ilk izleyenlerden birisi ben olurdum. Haberi bu satırlarla bitirmek istiyorum;

Madem orksun, alem korksun.