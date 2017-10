Netflix, Türklerin En Çok İzlediği Dizileri Açıkladı

İnternet platformunun en büyük medya sağlayıcılarından olan Netflix, Türkiye’de en çok hangi dizilerin izlendiğini açıkladı.

Artık konuları itibariyle yavanlaşan, izlemekten keyif almamaya başladığımız TV dizilerine alternatif olarak bizleri bu işkenceden kurtaran Netflix, yayınladığı orijinal film ve dizilerle ülkemizde de hatırı sayılır bir kitleye erişmiş durumda. Önümüzdeki yıl 80 orijinal film yayınlayacaklarını belirten şirket (ki bunlardan birkaçı çok yüksek bütçelerle çekildi), Türkiye’deki Netflix kullanıcılarının en çok hangi dizileri izlediklerini açıkladı.

10- Marvel’s Iron Fist

9- You Me Her

8- The OA

7- GLOW

6- The Seven Deadly Sins

5- Gilmore Girls: A Year in the Life

4- Atypical

3- Friends from College

2- Santa Clarita Diet

1- Marvel’s The Defenders