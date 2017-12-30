Ekşi Sözlük ve Netflix üyesi olanların Black Mirror'un son sezonunun yayınlanması öncesinde gizemli bir mesaj aldıkları belirtildi.

Türkiye'nin popüler sosyal ağlarından biri olan Ekşi Sözlük'te ve Netflix'te sırasıyla yazarlığı ve üyeliği olan kişilere gece geç saatlerde 'iamwaldo' isimli bir hesaptan gelen "Yaptıklarını biliyoruz. bizim neler yapacağımızı da izle ve gör." mesajı birçok kişinin korkmasına sebep oldu. Black Mirror'un eski bölümlerinden "The Waldo Moment" e atıfta bulunan 'iamwaldo' ismi tarafından yollanan mesaj sonrası bir çok kullanıcı bu durumdan korktuğunu belirtirken bazıları da bunun Netflix Türkiye tarafından gerçekleştirilen bir PR çalışması olduğunu söyledi.

Mesajlarla ilgili olarak Gizmodo tarafından Netflix'e sorulan sorular yanıtsız kalırken şirkete yakın bir kaynak bu durumu doğruladı. Diğer yandan mesaja gelen tepkiler ise ikiye bölünmüş durumda. Ekşi Sözlük'te mesajdaki ismi farkeden kullanıcılardan bazıları duruma şiddetli bir şekilde tepki gösterirken bazıları durumu komik olarak nitelendirdi. Şirkete yönelik tepkiler Twitter'a da taşındı. Bir kullanıcı kimse reklam yapmak için rahatsızlık verme hakkına sahip değildir ifadelerini kullandığı bir gönderi paylaştı. Ekşi Sözlük'te yer alan şikayetlerde ise panik atak geçiren be kalp ritim bozukluğu çeken yazarların olduğuna dikkat çekilerek troll veya reklamveren de olsa kimsenin kimseyi 10 dakika boyunca korkutmaya hakkının olmadığı söylendi.

Diğer yandan birçok kişi olayı savcılığa taşıyacağını belirten entry'ler girdi. Bununla birlikte distopik bir gelecekten bahseden Black Mirror'un bu tip bir mesajla bahsettiği distopyayı insanlara yaşattığını söylemek yanlış olmaz. Yine de Black Mirror bize geleceğin karanlık yanlarının olabileceğini hatta bu karanlık yanların bugünden başladığını gösteren muhteşem tahayyüllerle dolu harika bir seri. Bu arada bu konuyla ilgili sizin görüşleriniz neler?