Dev Film Şirketleri, Korsan İçin Güçlerini Birleştirdi

Netflix, Amazon ve büyük film stüdyoları, yasadışı olarak videolarının yayınlandığını iddia ederek, bir TV servisine dava açtı.

Ülkemizde ve dünya çapında korsan sektörünün önüne geçmek güç. Ancak uluslararası anlamda bu duruma yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor. son olarak Netflix ve diğer birçok büyük film yapım şirketi bu konuyla alakalı olduğunu düşündükleri bir şirkete dava açtı. Netflix ve Amazon'un dava açtığı şirket bir televizyon servis sağlayıcısı. Bu dev şirketlerin dava açma sebepleri ise, Set TV adı altındaki bir şirketin, ayda 20 dolar üzerinden 500'den fazla kanalı yasa dışı bir şekilde satması.

Şikayete göre, Neflix ve Amazon'un yanı sıra, davacılar Columbia Pictures, Disney, Paramount Pictures, Twentieth Century Fox, Universal ve Warner Bros. adlı şirketlerin haklarını ihlal ediyor.

Set Tv'nin web sitesi, uygulamalarının müşterilerin Windows, Mac, Android ve diğer platformlarda TV kanallarını görüntülemesine izin verdiğini söylüyor. Şirket ayrıca, yazılımıyla önceden yüklenmiş olan 89 $'lık bir set üstü kutu da satıyor.

Ayrıca web sitesi, ABC, NBC, CBS, Fox, ESPN, Bloomberg, TNT, FX, ABD, Bravo, MTV, VH1, Komedi Merkezi, HBO, Showtime, Starz, Cinemax ve diğerleri gibi canlı kanallara erişim sağlıyor. Müşterilere, tüm bu kanalları ayda 20 dolara kadar izleyebilecekleri söylendi, “uzun vadeli taahhütler, aktivasyon ücreti yok, iptal ücreti yok, ve kredi kartı kontrolü yok” diyor.

Ancak çelişkili olan şu ki Set Tv hizmeti müşterilerine şöyle bir açıklamada da bulunmuş: "Herhangi bir içerik, kullanıcı mteryali veya hizmetleri aracılığıyla sağlanan veya bir bağlantı yoluyla sağlanan diğer materyaller telif haklarını ihlal etmesi durumunda Set TV'ye bildirin."

Gerçekten trajikomik bir durum, umuyoruz ilerleyen günlerde Netflix ve diğer şirketler haklarına erişir ve belki fiyatlarını daha fazla düşürmeye yönelik bir politika izler. Belki ülkemizde de korsana yönelim daha da azalır.