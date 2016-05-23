Netflix ve ESPN'den 10 Saatlik Michael Jordan Belgeseli

Netflix, ESPN ile birlikte efsane basketbolcu Michael Jordan'ın hayatının anlatıldığı yeni bir belgesel serisi projesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN '30 For 30' isimli belgesel programı için bir Michael Jordan bölümü üzerinde çalıştıklarına dair kısa bir video yayınladı. Bir dönem bu belgesellerin Netflix üzerinden yayınlandığı biliniyordu, ancak sonrasında bazı değişiklikler sebebiyle belgeseller Netflix'ten kaldırılmış ve başka bir platformda yayınlanmaya başlamıştı.

Gelen son bilgiler ise Michael Jordan hayranı Netflix kullanıcılarını bir hayli sevindireceğe benziyor, çünkü 2019'da yayınlanması planlanan ve 'The Last Dance' ismi ile çıkacağı söylenen belgesel serisi Netflix üzerinden yayınlanacak.10 saat süreceği ve bölümler halinde yayınlanacağı açıklanan belgeselin, Jordan'ın en parlak dönemlerine uzun bir bakış sunacağı düşünülüyor.

90'lı yıllarda geçeceği ve özellikle Jordan'ın 97-98 senesinde Chicago Bulls ile yaşadığı şampiyonluğa odaklanacağı düşünülen dizinin çıkış tarihi henüz net değil, ancak çok yakın olmadığını söylemek mümkün. ESPN'de de yayınlanacağı düşünülen belgesel, devamında projenin diğer belgesellerinin de Netflix'te yayınlanmaya başlayacağının kanıtı olarak görülüyor.