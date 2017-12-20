TV Yayıncıları Şifre Paylaşımını Engellemeye Çalışıyor

Kablolu TV yayıncıları, kullanıcıların ücretini ödediği servisleri arkadaşları ve aile mensupları ile paylaşmasının önlemlerini almaya çalışıyor. Bu konuda son görüş belirten ise Amerikan menşeli firma Charter'ın CEO'su Tom Rutledge oldu.

Amerika'da gerçekleştirilen bir Televizyon konferansında konuşan Tom Rutledge, "Çok fazla yayın, çok fazla şifre ve hizmetlerden bedava faydalanabilen çok fazla insan var." açıklamasını yaptı. Bunun yanında, kablolu tv yayıncılarının, medya kuruluşlarıyla yaptığı müzakerelerde, şifre paylaşım sınırının da önemli bir tartışma konusu haline geldiğini belirtiyor. En son olarak, şirketlerinin Viacom'dan (Amerika'da MTV, Nickelodeon gibi bir çok medya organının sahibi) uygulamalarında, birden çok yerde aynı şifre ile girilmesiyle ilgili bir sınırlama getirilmesi için görüştüğünü belirtmiş.

Şirketlerin bu konudaki atılımları ise pek yeni değil. Bildiğiniz üzere, Türkiye'de de yayın yapan Netflix, aynı anda tek şifreyle giriş sayısını 2 ayrı cihazla sınırlamıştı. Daha fazla giriş için ise halen 4 kişilik aile paketine sahip olmanız gerekiyor. Aynı anda 5 ayrı cihazdan giriş imkanı sunan ESPN ise bu rakamı 3'e çekmeyi planlıyor. Eskiden ESPN'in bu konudaki sınırlaması 10'du.

Araştırma şirketi Parks Associates ve Bloomberg'in verilerine göre, televizyon şirketlerinin bu tip şifre paylaşımlarından kaybettiği paranın, 2021 yılı itibarı ile tam 10 Milyar Dolar seviyesine çıkacağı konuşuluyor. Netflix CEO'su Reed Hastings ise 2016 yılında yaptığı açıklama ile olaya farklı bir yerden bakmış: "Şifre paylaşımıyla yaşamayı öğrenmeliyiz nitekim çok fazla legal şifre paylaşımı da var. Şifrenizi eşiniz, çocuğunuz gibi yakınlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. O yüzden bir kırmızı çizgi çizmemiz mümkün değil."

Kişisel olarak, işi ticarete dökmedikçe kendimize ait bir hesabı ve şifreyi kimle, niye paylaştığımızın hizmet aldığımız şirketlerin müdahilinde olmaması gerektiğine inanıyorum. Ancak bu konuda elimizdeki kısıtlı serbestlik dahi yakın zamanda uçup gideceğe benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz?