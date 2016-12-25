Netflix ve Marvel'ın Twitter Hesapları Hacklendi!

OurMine isimli hacker grubu Netflix ve Marvel'ın Twitter hesaplarını hackleyerek kendi iletişim bilgisini paylaştı ve şirketlerin kendisinden destek alması gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde Twitter hesaplarının çalındığına sıklıkla tanık olmaya başladık. Gün geçtikçe milyarlarca dolar değerindeki şirketlerin Twitter hesabı ele geçiriliyor ve hacker grupları, şirketlerin kendilerinden hizmet alması gerektiğini söylüyor.

Özellikle bu konuda ün kazanmış OurMine isimli hacker grubu, geçtiğimiz gün Netflix ve Marvel'ın Twitter hesaplarını hackledi. Grup, iki hesaptan da attığı tweette "Hey, biz OurMine'ız, endişelenmeyin sadece güvenliğinizi test ediyoruz, bunun hakkında daha fazla şey anlatmamız için bize ulaşın" yazdı. Olayın üstünden çok da zaman geçmeden hem Netflix hem de Marvel hesabını geri aldı.

Bu OurMine'ın ilk vakası değil

OurMine isimli hacker grubu bu yıl içinde dünya devi sosyal ağlardan uluslararası üne sahip ünlü oyunculara kadar birçok kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu mesajı paylaştı. Muhtemelen bu hacker grubunun yaptığı hacklemeler sonucunda hesabı geri almak ve hesapların güvenliğini sağlamak için para aldığı tahmin ediliyor.