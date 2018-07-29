PS Plus, sağladığı indirimler ve her ay sunduğu ücretsiz oyunlar ile PlayStation kullanıcıları için büyük bir fırsat ve şimdi de Netflix ile birlikte oldukça mantıklı bir kampanya gerçekleştirdi.

PS kullanıcıları için PS Plus abonesi olmak gerçekten oldukça kârlı. Hem ücretsiz oyunlar hem de oyunlardaki indirim miktarları, ödenen paranın karşılığını veriyor diyebiliriz. Sony'de kullanıcıların PS Plus aboneliklerini biraz da 'garanti altına' almak için sürekli olarak Netflix, Spotify gibi platformlarla çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Son kampanya ise 25 Temmuz tarihinde başladı ve 8 Ağustos'ta son bulacak. Kullanıcılar 3 ay boyunca sürecek PS Plus üyeliği ve Netflix aboneliği için 74,99 TL ödeyecek ve her iki platformdan da faydalanabilecek. Ancak kampanya için limitli bir stok mevcut. Bu noktada eğer kampanya ilginizi çektiyse, vakit kaybetmeden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.

PS Store'dan kampanyalı aboneliği satın aldıktan sonra 5 gün içerisinde e-postanıza gelecek mail ile Netflix aboneliğiniz de tamamlanmış olacak. Kampanyadan eğer bir Netflix üyeliğiniz varsa da faydalanabileceksiniz ancak kampanya ve Netflix üyeliği 30 Eylül'de son bulacak ve bu tarihe kadar değerlendirebileceksiniz.