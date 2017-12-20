Netflix, Bright'ı Film Serisi Yapmaya Hazırlanıyor

22 Aralık'ta Netflix'e özel olarak yayınlanacak olan ve büyük bir merakla beklenen Bright, Netflix'in elinde uzun soluklu bir markaya dönüşmeye hazırlanıyor.

Netflix'in platforma özgü dizilerinin başarısı malumunuz... Stranger Things, House of Cards ve Narcos gibi bir çok başarılı dizinin altında imzası bulunan Netflix, tam 90 Milyon Dolarlık inanılmaz bir bütçe ile çekilen Bright'ın 22 Aralık'taki gösterimine hazırlanıyor. Filmin şu ana kadar yarattığı beklentiden memnun olan Netflix, başarısından da emin olsa gerek ki devam filmleri için şimdiden düğmeye basmış.

Açıkçası bu Netflix için yepyeni bir alan. Daha önceden de Netflix'e özel filmler görmüştük ama bunlar çoğunlukla 'indie' mantığına uygun, düşük bütçeli filmlerdi. Sinema perdesine yansıdığında insanları çok daha içine çekebilecek, Hollywood vari yapımlara bütçe ayırmayan Netflix, Bright ile bambaşka bir sektöre adım atıyor diyebiliriz. Özellikle Marvel'in 2019 yılında, Netflix benzeri bir yayıncılık sistemine geçeceği düşünülürse, Netflix'in de Bright ile bir marka yaratarak sektördeki yerini sağlamlaştırmayı düşündüğü gayet açık.

Training Day'in yazarı tarafından yönetilen Bright, 22 Aralık'ta izleyici ile buluştuğunda, devam filmleri planlanılan bir marka için sağlam bir temel atmış mı hep beraber göreceğiz. Eğer halen izlememiş olanınız varsa, sizleri filmin fragmanıyla baş başa bırakıyoruz: