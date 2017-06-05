Netflix Yapımı Türk Dizisinde Çağatay Ulusoy Olacak İddiası

Hürriyet’ten Onur Baştürk, yapımcılığını Netflix’in üstleneceği Türk dizisinde başrolde Çağatay Ulusoy’un olacağını iddia etti.

Netflix’in orijinal Türk dizisi projesi, dizi severlerin ilgisini fazlasıyla çekmişti. Bu konuyla ilgili daha önce birkaç sızıntı haber çıkmış ve biz de sizlere bunları aktarmıştık. Hürriyet’ten Onur Baştürk, aldığı bazı duyumlara göre Netflix’in üstleneceği dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’un olacağını iddia etti.

Bu sefer ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi eski zamanlardan kalma bir diziyle görmeyeceğimiz Çağatay Ulusoy, Baştürk’ün haberine göre doğaüstü güçleri bulunan bir karakteri canlandıracak. Dünya üzerindeki tüm abonelere hitap edebilmesi adına Türk televizyonlarında görmeye alıştığımız klişe konulardan uzak duran Netflix, mafya / zengin aile dizisi konseptinin üzerini çizip fantastik bir yapımda bulunacak.

Geçtiğimiz hafta söz konusu dizinin hem konusu hem de yayınlanacağı tarihi belli olmuştu, fakat başrolde kimin olacağı belli değildi. Eğer Baştürk’ün iddiaları gerçeği yansıtırsa, Çağatay Ulusoy’u bu sefer çok farklı bir konseptle izleme şansına sahip olacağız.