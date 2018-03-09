Netflix, Yeni Programı İçin Eski Başkan Obama ile Görüştü

New York Times, yayıncılık dünyasının son aylardaki en iddialı haberlerinden birisine imza attı. Verilen detaylara göre dünyanın en büyük internet yayın platformu olan Netflix, başlayacağı yeni program ve şovlar için, eski ABD Başkanı Barrack Obama ve eşi Michelle Obama ile anlaşmak üzere.

Netflix, büyük bir hızla büyümeye ve altyapı teknolojileri dahil, içeriklerini kaliteli hale getirmek için yatırım yapmaya davam ediyor. 2018 yılında hazırlayacakları şovlar için 8 milyar dolar bütçe ayırdıklarını söyleyen Netflix yönetiminin elleri pamuk, cebinde de hiç akrep yok doğrusu.

Aylar önce ünlü aktör Will Smith ile başlayan Netflix orijinallerine büyük isimler transfer etme furyası artık gözümüzün alıştığı bir durum oldu. Hatta platform sinemalara girmesini beklediğimiz Cloverfield serisinin son filminin yayın haklarını satın alarak, salonlarda değil sadece kendi platformu üzerinden yayınladı. Netflix, bir şekilde sinema anlayışını değiştirmeye başladı. Bir sefer kaliteli bir salonda film izlemek ve neredeyse 50 TL’yi bulan IMAX destekli salonlarda filmin keyfini çıkartmak yerine, daha cüzi miktarlarda binlerce dizi, film ve programı izlemek insanlara mantıklı geliyor. İzleyicinin tüketim alışkanlıkları değişiyor.

Durum böyle olunca Netflix’in işleri büyütmekten başka çaresi kalmıyor. Son zamanlarda duyduğumuz yeni içerikleri ve anlaşmaların ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. New York Times’ın haberine göre eski ABD Başkanı Barrack Obama ve eşi eski First Lady Michelle Obama, Netflix ile görüştüler. Bu görüşmenin ardından Obama’nın “inanç ve değerlere” yönelik hazırlanan özel bir şov düzenleyeceği belirtildi. Belgesel tarzında olacak içeriğin daha fazla detayı bilinmiyor.

Obama’nın eşi Michelle Obama ise Netflix’te beslenme üzerine bir program hazırlayabilir. New York Times, söz konusu anlaşmanın ne zaman kesinleşeceğine ilişkin net bir bilgi sunmamakla birlikte, yakın zamanda sonuçlanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yeni başkanları Trump’ın pek çok yönetimsel hatası karşısında tercihleri yüzünden pişman olan milyonlarca insanın olduğu ABD’de bir önceki başkanı internet programlarında görmek değişik bir tecrübe olacaktır. Bu içerikler ülkemizde de yayınlanabilirler.