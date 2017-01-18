“Bedava İnternet” Vereceğini İddia Eden Netfor Nedir?

ITR Medya ürünü olarak piyasaya girmeye hazırlanan Netfor isimli yeni nesil teknoloji hakkında merak ettiklerinizi cevaplıyoruz.

Son bir aydır reklamları dönen ve bedava internet sloganı ile fazlasıyla dikkat çekmeye başlayan Netfor isimli hizmet, bizim de dikkatimizi çekti ve şu anda kısıtlı bilgi paylaşımı olsa da gerekli temel araştırmaları yaparak sizlere anlatmaya karar verdik. Teknik olarak sizlere bedava interneti verecek olan Netfor, tabii bunu babasının hayrına yapmadan sizden para yerine farklı karşılıklar isteyecek.

Şimdi gelin detaylara geçelim;

Netfor Nedir?

Netfor, ITR, yani İnternet Televizyon Radyo Medya AŞ. tarafından uzun süredir projelendirilmiş bir uydu sistemidir. Temelde bir uydu alıcısı modülü vererek tıpkı uydu alıcısı gibi çalışacak bir sisteme sahip olacağını anladığımız Netfor, aynı zamanda Türksat kanallarını sizlere ücretsiz olarak sunabilecek.

Netfor Bedava İnternet Verecek Mi?

Hem evet hem hayır. İlk başta ortaya çıkan bilgilere göre uydu alıcısı ve üyelik için 400TL gibi bir fiyat talep eden Netfor, ardından satın aldığınız uydu alıcısı üzerinden Türksat yayınlarını ve internet hizmetini sunacak. Ancak sizin devamlı bir ücretsiz internet sahibi olabilmeniz için bu uydu alıcısı ile izlediğiniz yayınlara yapılacak olan reklam yerleştirmelerine tıklamanız gerekecek.

Yani Adblock kullanmadan sürekli reklamlara sahip olan YouTube dünyası Netfor ile evinizdeki televizyonlara taşınarak size ücretsiz televizyon ve internet hakkı verecek.

Netfor’un İnternet Hızı Ne Olacak?

Tahminlerimize ve edindiğimiz bilgilere göre 8Mbit seviyesinde bir internet bağlantısı sunabileceği söylenen Netfor, bunu uydu üzerinden yapacağı için hem gecikme hem de yağmur, kar gibi hava koşullarında ise bağlantı sorunu yaşayabilmeniz anlamına gelecek gibi duruyor.

Netfor Bir Reklam Platformu Mu?

Açıkcası benim düşünceme göre böyle. Televizyonunuzu evinizden çıkmadan bir bilboarda dönüştürerek olan Netfor, size reklam karşılığı internet ve televizyon hizmeti verirken kendisine reklam verenlere ise direkt olarak evde sürekli televizyon izleyen, ancak reklamlarda kanal değiştirmeyi öğrenmiş kesime direkt olarak programı ya da filmi izlerken reklam sunabilecek.

Netfor Elektronik Kargo Sistemi

Sunduğu bu hizmetler dışında uydu üzerinden data transferi de yapabilecek olan Netfor, elektronik ortamda bir kargo hizmeti de verebilecek. Gerekli izinlerin ve kanun kapsamında elektronik posta yoluyla kullanıcılara ya da gerekli yerlere Netfor üzerinden data transferi de yapılabilecek.

Netfor Elektronik AVM

Bir de AVM tarafı olacak olan Netfor sisteminde tahminimize göre gerek kredi kartı vb ödeme gerekse Netfor’da tıkladığınız reklam karşılığında aldığınız pay ile bu AVM üzerinden satın alım yapabileceksiniz. Böylece direkt olarak televizyonunuzdan erişebileceğiniz bir AVM’ye sahip olacak olan Netfor, evinizden alışveriş imkanı da sunacak gibi.

Netfor İle Para Kazanma

Yapılan açıklamalara ve bilgilere göre Netfor üzerinden reklam tıklamalarından elde edeceğiniz reklam payı ile Netfor üyeliğinizi cebinizden para çıkmadan devam ettirebilir, aynı zamanda fazladan reklamlara tıklayarak elde edeceğiniz ekstra gelir ile para da kazanabileceksiniz. Ancak bu durum olacaksa tahminime göre sadece Netfor AVM dediğimiz e-ticaret bölümü üzerinden para harcama ya da üyelik yenileme işlemleri yapabileceksiniz.

Sonuç olarak gerek paylaşılan bilgilere gerekse ortada dolaşan detaylara göre Netfor sistemi bu şekilde olacak. 400TL ile alınacak uydu alıcısı ile Türksat yayınları reklamlar ile bürünecekken, bu reklamlar üzerinden üyeliğinizi ve internet bağlantınızı cebinizden para çıkmadan yenileme ve aynı zamanda ekstra gelir ile e-avm üzerinden harcama yapma projesi olacak gibi görünüyor. Tabii bunu Netfor tamamen faaliyete geçtiği zaman anlamış olacağız.