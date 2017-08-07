Neurable, yeni geliştirdiği beyinle kontrol sistemi ile VR teknolojisini bambaşka bir boyuta taşıyor.

VR teknolojisini biliyorsunuz, elinize aldığınız bir sensör ve kafanıza taktığınız bir başlık ile oyunları kontrol edebiliyorsunuz. Belki gözle kontrolü de duymuşsunuzdur. VR teknolojisinin göz hareketini takip eden versiyonu diyelim. Peki zihin gücüyle oyun oynamayı hiç düşündünüz mü?

Bir VR başlık taktığınızı düşünün. Ancak bu kez başlıkta düşüncelerinizi dinlemek için alıcılar var. Kendinizi yine bir oyunun içinde hayal edin. Ancak bu kez elle kontrol etmek, gözlerinizle yönlendirmek yok. Yalnızca almak istediğiniz şeyi düşünüyorsunuz ve alıyorsunuz. Henüz başlangıç da olsa kulağa hoş geliyor değil mi?

Neurable, yeni geliştirdiği beyinle kontrol sistemi ile sanal dünyayı yalnızca düşüncelerinizle kontrol edebilirsiniz. Elektroensefalografi teknolojisi kullanan sistem beyindeki elektriksel faaliyetleri algılıyor. Şu an için düşündüğünüz nesneleri göstermek ya da tutmak istediğiniz nesneleri size getirmeye yarıyor. Ancak elbette bu bir başlangıç.

Sistemi test eden bir kişi, nasıl işlediğini ve deneyimlerini paylaştı:

''Önümde birçok nesne vardı, içlerinde birini seçip onu almayı düşündüm ve nesne bana doğru hareket etti. Daha sonra bir kaç defa daha farklı nesneler için denedim ve sonuç başarılıydı.''

Sistemin oyun kısmı ise hem heyecan verici hem de farklı olaylar oluyorken beynimizi tek bir şeye ne kadar odaklayabildiğimizi ölçüyor.

Awakening adındaki oyun fütüristik bir hikayeye sahip. Hükümete ait bir laboratuvarda tutsak olan bir çocuksunuz. Üzerinizde yapılan deneylerin size telekinetik güçler kazandırdığını fark ediyorsunuz. Bulunduğunuz hücreden kaçmak için bu güçleri kullanarak robotları yenmeniz ve laboratuvardan kaçmanız gerekiyor. Oyun elinizde herhangi bir sensör bulunmadan sadece düşünce gücünüzle sanal ortamda bulunan nesneleri kontrol etmenize olacak sağlıyor. Böylece düşmanınıza karşı silahınız 'beyniniz' oluyor.

Neurable CEO'su Ramses Alcaide, ''Arttırılmış gerçekliğin geleceği, ses, hareket, göz ve beyin kontrollerinin bir karışımı olacak. Sisteme bağlı olduğunuzda cihaz düşündüğünüz herşeyi algılıyor ve reaksiyon veriyor fakat eylemlerin yalnızca kullanıcı istediğinde gerçekleştiği bir sisteme ihtiyacımız var. Bence karışık gerçeklik, beyin-bilgisayar bağlantısı tam anlamıyla kurulana kadar bir iPhone ya da bilgisayarlar kadar her yerde bulunan bir platform olmaz.'' dedi.