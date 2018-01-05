Neutrogena'dan iPhone İçin Cilt Tarayıcı Eklentisi!

Cilt bakım ürünleri markası Neutrogena, iPhone için çıkarttıkları cilt tarayıcı eklentisi SkinScanner'ı CES 2018'de tanıtacak!

Neutrogena hem ülkemizde hem de dünyada özellikle de cilt bakımı konusunda epeyce bilinen bir marka. Bu anlamda cilt bakımı konusunda, akıllı telefonlar için ilk modüler eklentiyi yapıyor olmaları normal. Ancak SkinScanner adı verilen bu modüler eklentinin özellikleri düşünülünce, oldukça ilginç kullanım alanları bulunan bu eklenti, özellikle de cilt bakımını kafaya takmış kişilerin oldukça hoşuna gidecek gibi gözüküyor.

30x yakınlaştırma yapabilen ve 12 adet led ile cildi derinlemesine inceleyebilen bu modüler eklenti, bir de uygulama ile birlikte hem günlük cildinizin, nem seviyesini, gözenek boyutunu ve kırışıklıklarınızı takip edebiliyor. Bu bilgileri her gün sizin yaş grubunuzdan diğer kullanıcılarla karşılaştırarak, size önemli veriler sunan bu özel eklenti aslında temel olarak bir reklam aracı olarak üretilmiş.

Cildinizin durumuna göre her cildinizi taradığınızda size özel Neutrogena ürünleri öneren uygulaması, söylenene göre Neutrogena'yı barındıran Johnson&Johnson'a ait tüm cilt bakım markalarının ürünlerini ileride önerir hale gelecek. Yine de cihazın cilt kanseri veya önemli cilt hastalıklarını tespit etme işinde kullanılmadığını belirtelim. Zaten bunu yapabilmesi için ABD'nin Sağlık Bakanlığından alınması gereken belgeyi almamış.

Yine de mobil teknolojilerin gelişmesinin, farklı sektörlere bu şekilde yansıyor olması gerçekten de heyecan verici. SkinScanner'ın Las Vegas'da düzenlenecek Consumer Electronics Show (CES) 2018'de tanıtılacağı ve 50 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı bilinse de, maalesef tam çıkış tarihi ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Siz ürün konusunda ne düşünüyorsunuz?