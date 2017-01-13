Bilim Ödülü Almasına, Hatta NASA’da Çalışmasına Rağmen Türkiye’de İş Bulamayan Türk Bilim İnsanımız: Neva Çiftçioğlu

Finlandiya’da eğitim gören, hatta üzerine İskandinav Bilim Ödülü bile alıp NASA’da dahi çalışmış Türk bilim insanımız Neva Çiftçioğlu Türkiye’ye gelinde iş bulamadı.

Çoğu zaman Türkiye’de özellikle bilim konusunda önemli çalışmalar yapan kişilere pek değer verilmediğinden bahsedilir. Bu nedenle Türkiye’den başta Amerika Bileşik Devletleri olmak üzere çok fazla beyin göçü veren ülkemizde bir benzer olay daha yaşandı.

Eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Finlandiya’ya giden ve orada nanobakteriler üzerinde bilimsel çalışmalar yapan Neva Çiftçioğlu, İskandinav Bilim Ödülü dahi aldı. Hatta Nobel Tıp Ödülü’ne bile aday olarak gösterilen, Rus Amerikan Uzay Araştırmaları’nda aktif olarak görev alan ve ardından NASA’ya kabul edilerek burada çalışmalar yapan Neva Çiftçioğlu, maalesef Finlandiyalı olarak kabul ediliyor.

Türkiye’den destek görmediği için yurt dışında bir nevi yalnız bırakılan Çiftçioğlu, nanobakteri çalışmaları için bir ödül almak üzere kürsüye çıktığı sırada Türk Bayrağı’nın altında ödül almak istese de Finlandiya bayrağı altında ödül verilmiş. Hatta NASA’ya girdiğinde “NASA’ya kabul edilen ilk Finli” olarak Finlandiya gazetelerinde bile yer alan Neva Çiftçioğlu, Türk kimliğine sahip olduğu için yaşadığı sıkıntılara rağmen Finli olmak yerine daima Türk kimliğini gururla taşımaya devam etmiş.

2009’da ise Türkiye’ye dönmeye karar veren Çiftçioğlu, 2010 yılına kadar nereye başvursa kabul edilmemiş. Sonunda Başkent Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan bilim kadınımız bunca çalışmaları olmasına rağmen 9 ay boyunca bu üniversitede sadece dışkı tahlili yaptırılmış.

“Sana gereken değeri vermiyorlar” diyerek Türkiye’den Finlandiya’ya geri görütmek için bilim adamı arkadaşları tarafından tekrar teklif alan Neva Çiftçioğlu’nun sözleri ise ders niteliğinde;

“Bana yurtdışında ‘Everest’in tepesine bayrak diken kadın’ gözüyle bakıyorlar, ama bugüne kadar hiçbir Türk yetkilisinden tebrik almadım. Sadece bir kişi, nasıl oldu bilmiyorum, İskandinav Tıp Ödülünü kazandığım zaman, Ziraat Bankası eski Genel Müdürü bir tebrik kartı gönderdi; halâ saklarım…”

Sonuç olarak “Neden bizim ülkemizde önemli bilim adamları yetişmiyor?” diye soranlara cevap niteliğinde olan bu gurur kaynağı bilim kadınımızı örnek göstererek “Yetişse bile değer gösterilmiyor” demek mantıklı olacak gibi.