New Balance da Akıllı Saat Sektörüne Girdi: Karşınızda Intel Yapımı RunIQ

Spor malzemeleri ve kıyafetleri ile ünlü olan New Balance markası Intel ile iş birliğine giderek RunIQ adındaki akıllı saatini duyurdu.

Akıllı saat dünyasında Apple, Samsung, LG, Huawei gibi markalar ön plana çıkarken, sporcu ürünleri ile dikkat çeken New Balance da birçok farklı firma gibi bu furyaya katılıyor. RunIQ adı verilen yepyeni bir akıllı saat üreten New Balance, birçok saat üreticisinden farklı olarak Intel ile iş birliğine giderek hazırladı.

Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip olan RunIQ, dahili GPS, Intel işlemcisi ve özellikle sporcuların popüler platformu olan Strava ile tam uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor.

Intel Atom Z34XX adlı işlemciye sahip olan RunIQ, tam kapasiteli olarak, yani sürekli olarak nabız sensörünün anlık veriler sunması ve GPS’in sürekli açık durması halinde 5 saate kadar batarya ömrüne sahip. Yani 5 saatlik spor aktivitesine anlık takip ve veri toplama noktasında destek verebilen RunIQ, 3 aylık Strava Premium üyeliği de sağlıyor.

4GB depolama alanı ile 512MB RAM’e sahip olan cihaz Google Play Music servisi ile bağlantı kurarak telefonunuz olmadan müzik dinleyebilmenizi de sağlıyor. 5ATM seviyesinde, yani 50m’ye kadar su geçirmezlik, jiroskop gibi özellikleri barındıran saatin normal pil ömrü ise 1 gün olarak belirtilmiş. 300 Dolar fiyatıyla ön satışa çıkan New Balance RunIQ, Şubat ayında resmen piyasada olacak.