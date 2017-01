New York'a Günü Birlik Gidip iPhone'u Oradan Almak Daha Hesaplı!

iPhone'lara son gelen zamlardan sonra bir iPhone sahibi olmak için ülkemizde vereceğiniz fiyatlar ile daha fantastik şeyler yapabilmektesiniz.

Ekonominin süper şekilde işlediği ülkemizde dolar ve euro fiyatları zaten almış başını gitmiş durumda. Bu da yetmezmiş gibi, zart ve zurt zamları yüzünden satın aldığımız her elektronik üründe, ürünün kendi fiyatından daha fazla parayı bir güzel devlete ödüyoruz (otomobil vb şeylerde de durum bu şekilde).

Son dönemlerde alıp başını giden bu zam furyasına en son katılan ise, zaten neredeyse bir araba fiyatına satılan iPhone'lar oldu. Apple, iPhone cihazlarına temiz bir zam yaptı ve ülkemizde satılan en pahalı iPhone cihazı olan iPhone 7 Plus'ın fiyatı tam 5 bin 449 TL oldu.

Bu da ülkemiz için bir gurur kaynağı(!) çünkü Türkiye, Apple Store mağazaları olmasına rağmen iPhone'un en pahalı satıldığı ülke konumunda. Fakat hemen olumsuz düşünmeyin, çünkü iPhone'lara gelen bu zamlar, sizin için farklı bir deneyime vesile olabilir.

Kulağa pek inandırıcı gelmiyor olabilir, fakat şöyle bir gerçek var; ülkemizde iPhone 7 Plus'a vereceğiniz paranın üstüne biraz daha koyarak günü birlik New York'a gidebilir, şehir merkezinde gezebilir ve iPhone 7 Plus'ınızı buradan alabilirsiniz. Nasıl mı? Anlatalım.

Bu ay ya da önümüzdeki ay yani Şubat'ta, Ukrayna Havayollarına ait olan ve New York'a Kiev'den aktarmalı giden bir uçak için günü birlik gidiş-dönüş biletinin fiyatı, Sky Scanner sitesinden 485 dolara (1840 TL) alınabilmekte. 06:55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçağın New York'a varışı 13:45, dönüş uçağının kalkışı ise New York JFK Havalimanı'ndan 00.30'da. Yani New York'ta iPhone'u alıp gezmeniz için neredeyse 11 saate yakın süreniz var.

New York Havalimanı'ndan Manhattan'ın ünlü Apple Store'una gidiş 2 tren ile toplamda 10.50 dolar tutuyor. Buradaki Apple Store'dan alacağınız 256GB'lik iPhone 7 Plus'ın fiyatı ise 949 dolar (3606 TL).

New York’un simgelerinden Empire State binası, Broadway tiyatrosu, Central Park gibi yerler, Manhattan'daki Apple Store'a oldukça yakın. Yani telefonu aldıktan sonra bu yerleri görmek için gezebilirsiniz. Ayrıca akşama kadar yiyeceğiniz iki öğün yemek ve gezerken yapacağınız şeylere de ortalama 50 dolar harcadığınızı varsayalım (zaten bir öğünde McDonalds'a girseniz yaklaşık 10 dolara karnınız gayet doyuyor).

Şimdi; uçak biletinden New York'da gezmeye, Apple Store'a ulaşmaya ve iPhone'u almaya kadar tüm şeyleri hesapladığımızda elde ettiğimiz toplam harcama 1505 dolar yani 5720 TL.

Son olarak cihaza vereceğiniz 150 TL'lik kayıt bedelini de hesaba kattık mı; günü birlik New York'a gidip, gezip, bir de iPhone 7 Plus almanın size çıkaracağı fatura 5870 TL. Türkiye'de 256GB'lik iPhone 7 Plus'ın fiyatı ise yeni zam ile 5449 TL.

Yani uzun lafın kısası, -bu zamlardan ve haksız vergilerden sonra ne derece almayı düşünürsünüz bilemiyoruz da- eğer bir iPhone 7 Plus almak istiyorsanız ve pasaportunuz ile ABD için geçerli vizeniz var ise, bizce günü birlik bir New York gezisini düşünün deriz.