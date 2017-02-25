New York Hava Alanı Sunucuları 1 Yıldır Korunmasızmış!

New York hava alanının sunucuları tam bir yıldır güvensiz ve saldırıya açık bir şekilde bekliyormuş! İşte detaylar!

Günümüzde güvenlik konusu tam bir karmaşa. Her şeyimiz dijital olduğu için önlemler konusunda kullandığımız servislere güvenmekten fazla yapabileceğimiz çok şey maalesef bulunmuyor. Bu konuda çıkan haberler de bizi daha fazla korkutuyor ve umutsuzluğa neden oluyor.

New York hava alanında bulunan açık, tüm dünyayı sarstı. Meğer sunucular bir yıldır ciddi bir açığa sahipmiş! New York Stewart Uluslararası Hava Alanı, Manhattan şehrinin 92 km uzağında bulunuyor. Söz konusu hava alanının sunucu yedek dosyaları internete sızdırıldı. Nisan 2016'da yanlış konfigüre edilen dosyalar, şimdiye kadar parolasız bir şekilde internette durmuş.

Bahsettiğimiz dosyaların boyutu tam 760 GB olunca ortada gerçekten korkulacak bir veri sızıntısı olduğu aşikar. Bu veri doyalarının içinde sosyal güvenlik numaraları, hava alanının şeması, soruşturma raporları ve benzeri gibi çok önemli bilgiler bulunuyor. MacKeeper Security tarafından bulunan açık, yanlış kişilerin eline geçtiğinde hava alanındaki her şeyi kontrol edebileceği belirtildi.

Durum soruşturma altında, fakat güvenlik görevlileriniğn sözlerine göre veriler yanlış kişilerin eline geçmedi.