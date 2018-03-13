Sulara Gömülen Fotoğraf Çekim Helikopterinin Kaza Videosu

New York'ta gerçekleşen ve 5 kişinin hayatına mal olan helikopter kazasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Pazar günü Birleşik Devletler’in New York kentinde gerçekleşen korkunç kazada bir fotoğraf çekim helikopteri, East River nehrine acil iniş yapmak zorunda kaldı. İnişin ardından helikopter nehirde ters dönerken içindeki 5 yolcu, feci olayda hayatını kaybetti. Helikopterin pilotu ise kazadan sağ kurtulmayı başardı.

Koltuk başına 10 dakikası 99 dolar olan fotoğrafçılık uçuşlarında fotoğrafçılar, turlara katılarak şehrin özel fotoğraflarını yakalamayı başarıyorlar. Fotoğraf çekimleri sırasında helikopterin kapıları açık olduğundan fotoğrafçılar ciddi güvenlik önlemleri ile helikoptere bağlanıyorlar.

Ne yazık ki bu güvenlik önlemleri, isimleri açıklanmayan 5 kişinin kendilerini helikoptere sabitleyen ekipmanlardan kurtulamamalarına ve boğularak can vermelerine neden oldu. Helikopterin pilotu ise benzer ekipmanlar takılı olmadığı için helikopterden kaçarak hayatını kurtarmayı başardı.

Fotoğrafçılık uçuşlarının nasıl bir deneyim olduğunu merak ediyorsanız, New York’ta yaşayan fotoğrafçı Eric Galenzoga’nın hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca yine aşağıdaki tweetlerden korkunç kazanın gerçekleştiğini ana şahit olanların paylaştığı videoları izleyebilirsiniz.