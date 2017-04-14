Dünyanın En Hızlı Jeti Atlantik'i 3 Saatte Aşacak!

Concorde'nin uçuşlarının kaldırılmasından 14 yıl geçti, ancak Boom firması yeni bir süpersonik yolcu jet tasarlıyor. Önümüzdeki yıl test uçuşları yapılacak XB-1 yolcu jeti, NYC-Londra arasını 3 saate düşürecek.

Dünyanın en hızlı yolcu uçağı Concorde’un kullanımdan kaldırılmasının üzerinden 14 yıl geçti. Ancak havacılık meraklıları bu uçağı hiç unutmadılar. Şimdi ise sesten bile hızlı uçan Concorde’ler gibi yeni bir süpersonik yolcu uçağı geliştirilmeye başlandı. XB-1 Boom isimli bu jet, tıpkı Concorde gibi 3 saatlik bir sürede Atlantik Okyansu’nu aşabilecek.

XB-1 Boom

Boom bir havacılık firması, kuruluş felsefesi ise “tüm süpersonik yolcu uçuşlarının zorluklarını aşmak, zorluklar karşısında teslim olamamak” şeklinde özetlenebilir. Şirketlerini anlatırken “Vizyonumuz dünyayı daha lokal bir yer haline getirmek” ifadelerini kullanıyorlar.

Boom şu anda XB-1 isimli jetin geliştirme aşamasındalar. Halen yapım halinde olan XB-1’in test uçuşu, tahminen önümüzdeki yıl yapılacak.

Zaman Kazandıran Uçuşlar

Boom firmasına göre transatlantik uçuşlarda normal uçaklarla 7 saat süren New York-Londra arası uçuş, XB-1 ile 3 saat 15 dakikaya düşecek. Bu, özellikle evini özleyenler ve iş seyahatleri için çok büyük avantaj.

San Francisco-Tokyo arası mesafe ise normal şartlarda 11 saat iken, 5 buçuk saate düşecek. Sydney-Los Angeles gibi 15 saatlik yorucu mesafeleri 6 saat 45 dakikaya düşürmesi de büyük avantaj olacak. Ancak geliştirilen teknolojinin farkı, uçuşları daha az maliyetli yapıyor olması. NYC-Londra arası biletlerin yaklaşık 2500 dolarlık bir tutara sahip olacağı öngörülüyor.

Süpersonik Fizik

Concorde jeti yaklaşık 50 yıl önce tasarlanmıştı. O dönemin mühendisleri süpersonik uçuşlar için yeterli teknolojik destek ve bilgiye sahip değillerdi. Ancak günümüzdeki aerodinamik bilgisi, malzemeler ve motorlar kat kat daha iyi.

XB-1 jeti, bu bilgi ve teknolojik ilerlemenin bir ürünü olacak. Sadece gövdesinin tasarımı için bile bilgisayar ortamında binlerce kez rüzgar tüneli simülasyonu yapıldı. Boom’un kanat yapısı ise hafif bir materyalden yapılmış. XB-1, General Electric’in J85-21 isimli motorunu kullanarak uçacak. Havacılık tutkunları, test uçuşları için gelecek yılı dört gözle bekliyorlar.