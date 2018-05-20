Görüntü yönetmeni Phil Holland'ın çektiği 12K kalitesindeki New York görüntüleri, izleyenleri büyülüyor.

Illusion filminin görüntü yönetmeni Phill Holland, tam 12K kalitesinde bir New York videosu çekerek YouTube'a yükledi. YouTube 8K'ya kadar görüntülemize izin verse de bir çoğumuzda henüz 4K bir monitör bile olmadığı için çok da fark etmemekte. Monitörlerimiz tam olarak yansıtamasa da videoyu 8K'ya aldığınız zaman detaylar rahatlıkla fark edilmekte.

Bu görüntüler bizlere çekim kalitesinde hangi noktaya geldiğimizin kanıtı niteliğinde. Tabii ki de bu düzeyde kalite için çok pahalı ekipmanlar gerekmekte. Phil Holland, bu görüntüleri 80.000 dolarlık bir Monstro 8K VV kamerayla elde etti. Zamanla bu teknoloji orta fiyatlı kameralara da gelecektir elbette.

Bizler ise bu görüntüleri gerçek kalitesinde izlemek için aynı kalitede monitörlere ihtiyaç duymaktayız. 4K monitör ve televizyonların fiyatları düşüşe geçmiş durumda. Bunun bir tık ötesinde ise 8K monitörlerin yavaş yavaş popülerleşeceği öngörülmekte. Yakın gelecekte inanılmaz görüntülerin çekileceği ve bizlerin onları üst düzey monitörlerde izleyeceğimiz aşikar.