New York Valisi Andrew Cuomo, açık ve adil bir internet kavramı geliştirmek için tasarlanan yönetici talimatını imzaladı.

Daha önce Montana Valisi Steve Bullock tarafından onaylanan belgenin bir benzerini imzalayan New York Valisi Andrew Cuomo, şehrinde yüksek standartlara sahip internetin olmasını onaylamış oldu. 2015 yılında internet sağlayıcılarını yeniden sınıflandıran Obama her siteye eşit bant genişliği verilmesi adına bazı yönetmelikler getirmişti. Daha sonra yasa 2017’de Trump yönetimiyle iptal edildi.

İnternet Tarafsızlığı kavramı internet servis sağlayıcıları veya devletin internet üzerindeki verilere eşit davranması ilkesine dayanıyor. Daha açık bir ifadeyle açıklamak gerekirse, internet üzerindeki hiçbir verinin, kullanıcının, içeriğin, sitenin, uygulamanın, platformun vs özel olarak bir politikayla, kanunla, kuralla kontrol edilmemesi anlamına geliyor.

Açık ve adil bir internet kavramı geliştirmek için tasarlanan yönetici talimatını imzalayan New York valisi Cuomo, Obamanın yönetmeliklerinin tamamını getiremese de bir kısmını geri getirmiş oldu. Cuomo’nun imzaladığı yasaya göre New York'ta internet sağlayıcılığı yapmak isteyen firmalar, devlet kurumlarına geniş bant ve yüksek hız verecek bunun dışındaki tüm internet sitelerine ve kullanıcılarına eşit davranacaklar.

İnternet tarafsızlığın ilkelerine göre ayrım yapılmadan yüksek kaliteli ve hızlı geniş bant internet servisi sunulması gerekiyor. New York valiliğinin birçok hizmeti sadece internet üzerinden sağlandığı için devletin gerekli bant genişliğine sahip olmaması durumunda hizmeti alamayan vatandaşlar mağdur duruma düşüyor. Bunu önlemek amacıyla devlet ve devlet kurumlarına bir istisna yapılacak.

Ülkemizdeyse benzer durumlar yaşandığında yoğunluktan çöktü açıklaması yeterli olarak görülüyor. Umarım ilerleyen günlerde internet konusunda bizlerde yasaklı siteleri arttırmaktan fazlasını yaparak benzer düzenlemelere sahip oluruz. Peki, sizce geniş bantlı ve yüksek hızlı internet ülkelerin vatandaşlarına tanıması gereken yasal bir hak olmalı mı?