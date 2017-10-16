Next Kamyonlarının Gösterge Panelinde Gizlenmiş Tetris Oyunu

Ticari araçlar üreten Rus şirket GAZelle Next'in yeni kamyonları ile aracın gösterge panelinde Tetris oynayabilirsiniz.

Yolda aracınız ile ilerlerken trafik sıkıştığında ya da kırmızı ışığa yakalandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Çoğu kişi böyle durumlarda akıllı telefonunu eline alıyor ve sosyal medyada geziniyor. Peki, aracınızın gösterge panelinde araç durduğu anda oynayabileceğiniz bir oyun bulunsaydı?

Rus şirket GAZelle Next'in ürettiği yeni minibüs ve kamyonların nokta matrisli küçük gösterge ekranlarında dilediğiniz zaman nostaljik Tetris oyununu oynayabilirsiniz. Tetris oyunu, muhtemelen bir kamyonda bulunabilecek en iyi, en eğlenceli ve en saçma oyun olabilir. Bir Next kamyon almak için iyi bir neden olmasa da Tetris, gösterge panelinde hoş bir detay olmuş.

Atari 2600’ün efsane Tetris oyununun bir kamyonetin nokta matrisli küçük gösterge ekranında nasıl göründüğünü merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.