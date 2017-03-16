Nexus 6 Güncellemesi Sürümü 7.1.1’den 7.0’a Düşürdü!

Google’ın 3 yıl önce piyasaya sürdüğü Nexus 6’ya gelen yeni güncelleme Android sürümünü 7.1.1’den 7.0’a düşürüyor olması tepki toplamaya başladı.

Google’ın hala popülerliği olan büyük ekranlı telefonlarından Nexus 6, 2014 yılında Motorola tarafından üretilmişti. Android 7.0 Marshmallow güncellemesini de alan Nexus 6, geçtiğimiz günlerde Android 7.1.1 sürümüne de güncellenmişti.

Şimdi ise Google tarafından Nexus 6 kullanıcılarına gönderilen yeni güncelleme ilginç bir şekilde Android sürümünü 7.1.1’den 7.0’a düşürüyor. Google tarafından gelen açıklamaya göre “Gelecek OTA güncellemelerini alması için 7.0’a düşürüldüğü” belirtilirken, dileyen kullanıcıların flash işlemi ile 7.1.1’e tekrar yükseltebileceklerini, ancak Google tarafından OTA güncellemelerini alamayacakları belirtiliyor.

Buradan hareketle Google Nexus 6’nın son ana sürüm güncellemesinin Android 7.0 olacağını, hatta Google’ın resmi dosyaları ile flashlayarak yapabileceğiniz son sürümün de Android 7.1.1 olacağını anlıyoruz.

Bundan sonraki Android sürümlerini isteyen Nexus 6 kullanıcıları ise artık Custom ROM kullanmaları gerekecek. Ayrıca bundan yaklaşık 2 yıl önce incelediğimiz Nexus 6 incelemesine de alttaki videodan göz atabilirsiniz (Benim de ilk videomdu, hey gidi günler)