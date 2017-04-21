Nexus 6P, Google ve Huawei'nin Başını Yaktı!

Huawei Nexus 6P'lerde olan hatalardan dolayı ABD Bölge Mahkemesinde, Google aleyhine dava açıldı.

Teknoloji firmalarına her gün sayısız dava açılıyor. Bu davalar genel olarak Amerika mahkemelerinde açılırken, çok daha hızlı sonuçlar verdiği için NASA’nın roketlerini fırlattığı Teksas eyaletinde geçiyor.

Teksas Mahkemelerine, Google ve Huawei aleyhine yeni bir dava açıldı. Avukat Chimicles & Tikellis’in yaptığı açıklamada, Google ve Huawei’nin ortak geliştirdiği Nexus 6P akıllı telefonlarında yer alan iki sorundan dolayı dava açtıklarını bildirdi. Bu iki hata, telefonun bootloop(açılmaya çalışırken tekrar kapanması) sorunu ve telefonun şarjının çok hızlı boşalması olarak açıklandı. Dava, telefonun garanti ve reklamcılıkta uyguladığı politikalara aykırı olan maddeleri içeriyor. Bu hususta toplamda 10 eylem sebebi sunan davacı nasıl bir sonuç alacağı bilinmiyor.

Google’ın Huawei ile ortak geliştirdiği telefon genel hatları ile çok sevilmiş olmasına rağmen bazı kronolojik sorunlar nedeniyle başı epeyce ağrımıştı. Şimdi gözler ABD bölge mahkemesine döndü. Mahkemenin vereceği karara göre şirketlere ciddi yaptırımlar gelebilir.