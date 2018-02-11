Neymar'ın Steam Hesabının Bulunduğu İddia Edildi

Halihazırda 222 milyon Euro'yla transfer rekorunun sahibi olan Brezilyalı futbolcu Neymar Júnior'un bir CS:GO oyuncusu olduğu herkes tarafından biliniyor. Son günlerde sosyal ağlarda dolaşan söylentilere göre Neymar'ın Steam hesabı bulundu.

Futbolculuğunun yanında iyi de bir e-sporcu olan Neymar'ın, Steam hesabının bulunduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili herhangi bir kesin ifade edilmezken başta Reddit olmak üzere birçok mecrada büyük tartışmalara neden oldu.

"€n€J0T@" kullanıcı adıyla Steam'de bulunduğu belirtilen Neymar'ın son iki haftada yaklaşık olarak 65 saat oyunda kaldığı göze çarptı. Haberi girdiğimiz şu dakikalarda da CS:GO oynamayı sürdüren ve Neymar olduğu iddia edilen kullanıcı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Steam profiline bakıldığında Neymar olduğu söylenen kullanıcının Minecraft ve PUBG gibi oyunları oynadığı da görüldü. Bununla birlikte profilin altına atılan, Portekizce ve diğer dillerdeki yorumlarda da kullanıcı Neymar olarak nitelendirildi. Sanırım bu hesabın gerçekten Neymar'a ait olup olmadığını PSG maçının oynandığı saatlerde takip ederek bulabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce Neymar mı?