Nezleyim Sanıp, Beyninin Burnundan Aktığını Öğrenen Kadın!

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson ismindeki bir kadın, bitmeyen burun akıntısından şikayetçiydi. Sorunun çözülmemesi üzerine durumdan çok sıkılan Jackson doktora gittiğinde, yıllardır burnundan akan şeyin beyin sıvısı olduğunu öğrendi.

Bahar nezlesi gibi mevsimsel sorunlar yaşarken burun akıntısı kadar can sıkıcı bir durum yaşıyorsanız, birazdan okuyacaklarınız sizi daha çok etkileyebilir. Zira bitmek tükenmek bilmeyen bir burun akıntısı şikayetiyle doktora giden ABD’li Kendra Jackson, hiç beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

Yıllarca bir şeye karşı alerjisi olduğunu ya da nezle olduğunu düşünen Jackson, artık durumu can sıkıcı olmaya başlayınca doktora gitme kararı almıştı. Uykularının yarım kalması ve günlük hayatının sürekli aksaması, Jackson’ı sonunda hastaneye gitmeye zorlamıştı. Kendisi, artık hiç uyuyamayacak duruma geldiğini söylüyordu.

2013 yılına bir trafik kazası geçiren Jackson, sorunun bu tarihten itibaren baş gösterdiğini düşününce solunum yolları uzmanlarını bırakıp, beyin cerrahisi üzerine çalışan bir kliniğe gitti. Aradığı tedavi ise bu klinik sayesinde bulundu. Jackson’ın doktoru Christie Barnes, hastasının burnundan akan sıvının aslında beyin sıvısı olduğunu tespit etti.

5 yıldır sürekli bu durumdan şikayetçi olan Kendra Jackson, geçirdiği ameliyatla birlikte bu durumdan kurtuldu.