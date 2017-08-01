NFC Etiketli Market Ürünleri Geliyor

NFC etiketli ürünlerin hayatımıza girmesiyle birlikte ürünler hakkındaki tüm bilgileri dijital olarak takip edebileceğiz.

Gıda başta olmak üzere tüm ürünlere NFC destekli etiketlerin dahil edilmesiyle ürün hakkındaki tüm bilgileri telefonumuzu onlara dokundurarak öğrenebileceğiz.

Near-Field Communication olarak açılan ve Yakın-Alan İletişimi şeklinde çevrilen teknoloji, elektronik temassız ödeme sistemleri ve cihazların kolay kurulumu gibi kolaylıkları bize sunuyor. Bu teknolojinin mucidi grup The NFC Forum, bir paketleme kuruluşu olan Active & Intelligent Packaging Industry Association ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Erken uygulamalar arasında interaktif etiketleri gören grup, ürün hakkında zaman sayacı ve sıcaklık kontrolü gibi bilgileri tek dokunuşla telefona aktarmaya olanak sağlayacak. Örneğin paketli bir et ürününün ne kadar süredir orada olduğunu ve doğru sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediğini üzerindeki etikete telefonu dokundurarak öğrenebileceğiz.

Şuan satışta olan neredeyse her telefonda bulunan NFC özelliği, doğal olarak herhangi bir ürüne uygulandığında ek bir altyapı çalışması gerektirmeyecek. Herkesin zaten telefonlarında olan özelliği aktif hale getirip kullanmaya başlaması mümkün olacak.Öncelikle yüksek değerli paketlerde kullanılmaya başlanacak NFC çipleri hayata büyük kolaylık katacak.

Şuan için çok sayıda ürünün paketlemesinde bulunan QR kodlar, NFC'ye göre düşünüldüğünde oldukça kullanışsız bir teknoloji. Bunu kullanmak için iyi ışıklandırılmış bir ortama, telefonunuzda kodu okuyacak bir uygulamaya, internet bağlantısına veen az orta seviye bir kameralı telefona sahip olmanız gerekiyor. NFC ile sadece teknolojiyi destekleyen telefonunuzu ürüne dokundurmak yeterli.

NFC grubunun yine aynı açıklamasında Wireless Charging Consortium ile de bir anlaşmada oldukları belirtildi. Bu anlaşma ile kablosuz şarj teknolojisini regüle eden grup ile NFC grubu, teknolojilerini birleştirerek daha uygun fiyatlı kablosuz şarj cihazları tasarlamayı planlıyor.