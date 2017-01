NFC Özelliği Olan Telefonlar (2017)

Mobil ödeme başta olmak üzere NFC etiketleriyle birçok işlevsellik özelliği bulunan telefonların tam listesi

Apple

iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

Not: Apple’ın iPhone ürünlerinde NFC özelliği sadece Apple Pay’de çalışmaktadır. Bu sebeple NFC etiketleriyle kullanıma uygun değildir.

Alcatel

Idol 3, Idol 3c, Idol 4, Idol 4s, Pop 4s

Asus

ZenFone 2, ZenFone 2 Deluxe, ZenFone 3, ZenFone 3 Deluxe, ZenFone Zoom, ZenFone AR

BlackBerry

Priv, Passport, DTEK50, DTEK60, Classic, Q5, Q10, Z30, Curve 9360

CAT

S50, S60

General Mobile

Discovery Elite, Discovery Elite Lite

Google

Pixel XL, Pixel, Nexus 6P, Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 5, Nexus 4, Galaxy Nexus

HTC

U Ultra, U Play, 10, 10 Evo, One M9, One M9 Plus, One M9s, One M8, One M7, One M7 Mini, One Mini 2, One M8s, One Max, One A9, One A9s, One S9, One X, One X Plus, One SV, Desire 10 Pro, Desire 10 Lifestyle, Desire Eye, Desire 816, Desire 650, Desire 626, Desire 610, Desire 530, Desire C, 8X, Butterfly, J Butterfly

Huawei

Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, Mate 8, Mate S, P9, P9 Lite, P8, P8 Lite, Nova, Nova Plus, Honor 8, Honor 7, Honor 6, Honor 6 Plus, Honor Magic, Honor V8, G9, G9 Lite, G8, Ascend P7, Ascend G7

Lenovo (Motorola)

Moto Z, Moto Z Play, P2, Vibe P1, Vibe P1 Pro, Vibe Z2 Pro, Vibe X3, Vibe X3 Lite, K80, A7010, K6 Note, K5 Note, K4 Note

LG

V20, V10, G5, G5 SE, G5 Speed, G4, G4 Beat, G4 Stylus, G4c, G3, G2, G Flex 2, G Flex, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus 4X HD, Optimus L9, Optimus L7 2, Optimus L7, Optimus L5 2, X Cam, X Screen, X Skin, X5, X300, K10, K8, Stylus 2, Stylus 2 Plus, Class, Spirit, AKA, Band Play

Meizu

Pro 6, Pro 6 Plus, Pro 6S, Pro 5, MX6, MX5, MX4

Microsoft

Lumia 950 XL, Lumia 950, Lumia 650, Lumia 640 XL, Lumia 640

Nokia

Lumia 1520, Lumia 1020, Lumia 930, Lumia 925, Lumia 920, Lumia 830, Lumia 820, Lumia 735, Lumia 730, Lumia 720, Lumia 620

OnePlus

OnePlus One, OnePlus 3, One Plus 3T

Samsung

Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S6 Active, Galaxy S5, Galaxy S5 Neo, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy Note 5, Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy Note 3 Neo, Galaxy Note 2, Galaxy Note Edge, Galaxy A9 Pro, Galaxy A9, Galaxy A8, Galaxy A7 (2017), Galaxy A7 (2016), Galaxy A7, Galaxy A5 (2017), Galaxy A5 (2016), Galaxy A5, Galaxy A3 (2017), Galaxy A3 (2016), Galaxy A3, Galaxy Alpha, Galaxy J7 (2016), Galaxy J7, Galaxy J5 (2016), Galaxy J5, Galaxy J3 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy C7, Galaxy C7 Pro,Galaxy C5, Galaxy C5 Pro, Galaxy On7, Galaxy On5, Galaxy Mega 6.3, Galaxy K Zoom, Galaxy Grand 2, Galaxy Grand Prime, Galaxy Grand Prime Plus, Galaxy Core Advance, Galaxy Fame, Galaxy mini 2,

Sony

Xperia XZ, Xperia X Performance, Xperia X, Xperia X Compact, Xperia XA, Xperia XA Ultra, Xperia Z5 Premium, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z3 Plus, Xperia Z3, Xperia Z3 Compact, Xperia Z2, Xperia Z2 Compact, Xperia Z1, Xperia Z1 Compact, Xperia Z Ultra, Xperia Z, Xperia Z4v, Xperia ZR, Xperia C5, Xperia C5 Ultra, Xperia C4, Xperia M5, Xperia M4 Aqua, Xperia M2 Aqua, Xperia M2, Xperia M, Xperia T3, Xperia T2 Ultra, Xperia E5, Xperia E4g, Xperia SP, Xperia ion, Xperia S, Xperia L, Xperia sola, Xperia A4

Xiaomi

Mi Mix, Mi 5, Mi 5s, Mi 5 Pro, Mi 5s Plus, Mi 5 Prime, Mi Note 2, Mi 3

Vestel

Venüs, 5.5X, Venüs 5.5V

ZTE

Axon 7, Axon 7 Mini, Nubia Z9, Nubia Z9 Max, Nubia Z11, Nubia Z11 Max, Blade V8 Pro

Operatör Telefonları

Turkcell; T40

Vodafone; Smart Pro 7, Smart Style 7, Smart 6, Smart 4 max, Smart 4 power

Türk Telekom; Honor 7, K8