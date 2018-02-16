Türkye'de araba fiyatlarının oldukça çok olması birçok kişinin hayalindeki arabaya sahip olmasına engel oluyor. Bu duruma çare üreten YouTuber Mervan Tepelioğlu, çok düşük bir fiyata Nissan 350z satın aldı.

Mervan Tepelioğlu, yaklaşık olarak 1 ay önce kendi YouTube kanalında, Türkiye'de 500.000₺ değerinde olan bir spor arabayı Gürcistan'da 80.000₺ ödeyerek bir arkadaşının satın almasını konu alan video yayınladı. Bu video, kısa sürede büyük bir kitlenin dikkatini çekti. Büyük ilgi toplayan olayın ardından büyük YouTuber'ların bu durum hakkında video çekmesi, söz konusu mevzuyu daha çok kişinin duymasına sebep oldu. Birçok kişi bu durumun yasal olmadığını öne sürdü. Konu hakkında birçok video çekildi ve haberler yapıldı. Bazı kaynaklar ise bu durumun suç olmadığını ancak yasaların bir açığından faydalanıldığı öne sürdü.

Bu tartışmalar devam ederken kendisine bir araba almak için Gürcistan'a giden Mervan Tepelioğlu, Oğuz Atalay ile birlikte bir haftalık bir araba seçme sürecinden sonra Türkiye'ye döndü. Need For Speed Underground 2 oyunun efsaneleşmiş arabası Nissan 350Z modelini 10.000$ satın aldığını yayınladığı video sayesinde herkese duyurdu. Arabayı alırken tamamen yasalara uyduğunu belirten Mervan Tepelioğlu, açmış olduğu canlı yayın üzerinden, yapılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mervan Tepelioğlu, "Bazı kaynaklar aracımın çift ruhsatının olduğunu öne sürmüş ancak araba kendi ismim üzerine ve tek bir ruhsatı var. İnsanlar vekalet ile devir yapmayı karıştırıyorlar. Arabayı Gürcistan'da olan şirketimin üzerine satın aldım." açıklamalarında bulundu.

Yabancı plakalı araçların köprülerden ve otoyollardan ücretsiz geçtiğini, bu nedenle suç işlediklerini belirten kişilerin atladığı bir durum var. Suç işlemek istemeyen bir sürücü yabancı plakalı arabasına köprülerde ve otoyollarda kullanmak üzere OGS yada HGS sistemlerini gerekli devlet kurumlarından temin edebilir. Yasalar, yabancı plakaların HGS ve OGS sistemlerini kullanmasına olanak sağlıyor.