Fotoğrafçı Adam Klekotka, şu anda gezegenin en soğuk noktalarından biri olan Niagara Şelalesi'nin gece nasıl göründüğünü merak ederek küçük bir ziyaret gerçekleştirdi ve muazzam fotoğraflar çekerek takipçileri ile paylaştı.

Niagara Şelalesi’ni fotoğraflardan, filmlerden ya da gerçekleştirdiğimiz gezilerden çoğumuz biliyoruz. 51 metre yüksekliği ile dünyanın en büyük ve en ünlü şelalelerinden biri olan Niagara Şelalesi, yazın yeşil ve mavinin, kışın ise beyazın en güzel tonlarını üzerinde barındırır.

Fakat Niagara Şelalesi’nin bir de az bilinen yüzü vardır; kış geceleri. Yerel haber bültenlerine göre Kanada, geçtiğimiz hafta vuran soğuk hava dalgası ile Antarktika’dan, hatta Mars’tan bile daha soğuktu. Dolayısı ile bu korkunç soğukta Niagara Şelalesi’ni ziyaret etmek kolay değil.

Torontolu fotoğrafçı Adam Klekotka, merakına yenik düşerek Niagara Şelalesi'ni bir kış gecesi görüntülemek istedi ve şu anda gezegenin en soğuk noktalarından biri olan şelaleyi ziyaret etti. Klekotka, gördüğü manzara karşısında büyülenirken bizi de çektiği fotoğraflarla etkilemeyi başardı.

Niagara Şelalesi’nin eşsiz doğasının neredeyse her metrekaresi donmuş durumda, fakat heybetli şelale yine de akmaya devam ediyor. Buz mavisi Niagara Şelalesi’ni aydınlatan kızıl zemin ışıklandırmaları, adeta buzla ateşin dans ettiği muhteşem bir manzara sağlıyor. Zaten böyle bir şelaleden de daha azı beklenemezdi.