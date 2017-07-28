Niantic, Pokemon Go Fest Yüzünden Davalık Oldu

Fiyaskoyla sonuçlanan Pokemon Go Fest'in ardından maddi ve manevi zarara uğrayan kullanıcılar Niantic'e karşı davalar açtılar.

Pokemon Go Fest planlandığı gibi oyunun muhteşem birinci yıl kutlama seremonisi olmayı başaramadı. Bunun yerine hüsran ve yorgunluk yaratan etkinlik firmanın başını ağrıtmaya devam edecek gibi görünüyor.

Pokemon Go Fest, haberimizde de anlattığımız gibi kullanıcıların alana birikmesinin ardından şebeke ve sunucu altyapılarının zayıflığından ötürü çökmüş ve oyuncular oyuna girmeyi başaramamıştı. Oyuna girmeyi bırakın, festival alanına girmek için bile kilometrelerce kuyruk oluşmuş, oyuncular firmaya ağzına geleni söylemişti.

Festivale katılmak için başka eyaletlerden uçağa atlayıp gelen oyuncular, Niantic firmasına karşı eyaletlerine döner dönmez suç duyurusunda bulunarak dava açtılar. Davacılardan biri olan Kaliforniyalı Jonathan Norton, durum hakkında şöyle diyor: "...Niantic'ten bizlerden özür dilemesini ya da saygı göstermesini beklemiyoruz. Efsanevi pokemonlar vererek de bizi kandıramaz. Bunu herkese zaten veriyor. Bize asıl verilmeyen şey, yolculuk ücretlerimiz. Oradaki herkes gibi ben de uçak biletine para ödeyip saatlerce kuyrukta bekledim. Bu sırada gördüğüm bir oyuncu Japonya'dan buraya gelmişti. Bizlerin hakkı ödenmeli."

Etkinlikteki hüsran sonrasında ellerinde ne varsa oyunculara dağıtan Niantic, bir de oyun içinde 100 dolar değerinde Poke Coin hediye ederek özür dilemişti.