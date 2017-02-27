Nicole Kidman’ın Sosyal Medyayı Sallayan Garip Alkışlaması

Oscar Ödülleri, bu yıl haber sitelerine epeyce malzeme çıkardı. Onlardan bir tanesi de ünlü aktris Nicole Kidman’ın ‘ilginç’ alkışlama şekli oldu.

Yanlış anonslar, tarihinde ilk kez bir Müslümanın ödül kazanması, sunucusunun tören boyunca bir ABD başkanını yerden yere vuran sözleri… Bu yıl ki Oscar Ödülleri, oldukça ilginç ve de tarihe damgasını vuran olaylarla hatırlanacak. Onların arasına güzelliğinden hala bir şey kaybetmemiş ünlü aktris Nicole Kidman’ı bu şekilde eklemek istemezdik fakat anlatılmayacak gibi de değil doğrusu.

Sosyal medyada şu sıralar, Nicole Kidman’ın oldukça ilginç görünen alkışlama stili konuşuluyor. Parmaklarının uçlarını dışarı doğru kavisli ve elleri neredeyse birbirlerine değmeyecek şekilde alkışlama yapan Kidman için sosyal medyada ‘biri Nicole’a alkışlamanın nasıl yapılacağını öğretsin’ şeklinde kampanya bile başlatılmış.

Sen yine de onlara aldırma Nicole, The Others filmindeki performansından sonra ne yaparsan yap benim gözümde karizmandan hiçbir zaman bir şey eksilmeyecek :) Twitter'dan gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Nicole Kidman'ın alkışını gören var mı? Tıpkı fok gibi alkışlıyor. Harika.