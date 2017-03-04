NieR: Automata İçin Sistem Gereksinimleri Yayımlandı

Bu aralar mobil dünyası ve donanım sektöründe olduğu gibi oyun dünyasında da yeni gelişmeler mevcut. Square Enix tarafından hazırlanan NieR: Automata isimli oyun için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, Steam üzerinde açıklandı.
17 Mart’ta piyasaya sürülecek oyun, şu anda 60$ etiketiyle Steam üzerinde ön siparişe de açık. NieR: Automata Day One Edition için ön sipariş veren herkes, “Valve Character Accessory” isimli karakter aksesuarlarına özel olarak sahip olacak. Day One Edition’da ayrıca şu içerikler de bonus olarak geliyor:
- Cardboard Pod Skin
- Retro Grey Pod Skin
- Retro Red Pod Skin
- Grimoire Weiss Pod
- Machine Mask Accessory
Steam sayfasında ayrıca oyunun sistem gereksinimleri de yer aldı. Buna göre NieR: Automata için sistem gereksinimleri şöyle olacak:
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 7 /8.1 /10 64bit
- İşlemci: Intel Core i3 2100 veya AMD A8-6500
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB veya AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB
- DirectX: Version 11
- Depolama: 50 GB boş alan
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 8.1 /10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5 4670 veya AMD A10-7850K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM 4GB veya AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB
- DirectX: Version 11
- Depolama: 50 GB boş alan
Çeşitli değerlendirme sitelerinden 9,2/10 puan alan oyun, şu şekilde özetleniyor: “Güleceksiniz, ağlayacaksınız, hatta belki de “androidlerin duygusu var mı acaba” gibisinden bir düşünceye kapılıp onlar için üzülebilirsiniz bile.”