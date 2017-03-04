NieR: Automata İçin Sistem Gereksinimleri Yayımlandı

NieR: Automata için gerekli sistem özellikleri, ilk gün paketinde neler olacağı ve diğer detaylar açıklandı.

Bu aralar mobil dünyası ve donanım sektöründe olduğu gibi oyun dünyasında da yeni gelişmeler mevcut. Square Enix tarafından hazırlanan NieR: Automata isimli oyun için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri, Steam üzerinde açıklandı.

17 Mart’ta piyasaya sürülecek oyun, şu anda 60$ etiketiyle Steam üzerinde ön siparişe de açık. NieR: Automata Day One Edition için ön sipariş veren herkes, “Valve Character Accessory” isimli karakter aksesuarlarına özel olarak sahip olacak. Day One Edition’da ayrıca şu içerikler de bonus olarak geliyor:

Cardboard Pod Skin

Retro Grey Pod Skin

Retro Red Pod Skin

Grimoire Weiss Pod

Machine Mask Accessory

Steam sayfasında ayrıca oyunun sistem gereksinimleri de yer aldı. Buna göre NieR: Automata için sistem gereksinimleri şöyle olacak:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 /8.1 /10 64bit

Windows 7 /8.1 /10 64bit İşlemci: Intel Core i3 2100 veya AMD A8-6500

Intel Core i3 2100 veya AMD A8-6500 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB veya AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB

NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2GB veya AMD Radeon R9 270X VRAM 2GB DirectX: Version 11

Version 11 Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 8.1 /10 64bit

Windows 8.1 /10 64bit İşlemci: Intel Core i5 4670 veya AMD A10-7850K

Intel Core i5 4670 veya AMD A10-7850K Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM 4GB veya AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB

NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM 4GB veya AMD Radeon R9 380X VRAM 4GB DirectX: Version 11

Version 11 Depolama: 50 GB boş alan

Çeşitli değerlendirme sitelerinden 9,2/10 puan alan oyun, şu şekilde özetleniyor: “Güleceksiniz, ağlayacaksınız, hatta belki de “androidlerin duygusu var mı acaba” gibisinden bir düşünceye kapılıp onlar için üzülebilirsiniz bile.”