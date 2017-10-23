Night In The Woods'un Mobil Versiyonu Duyuruldu

PC, Linux ve Playstation 4 gibi platformlarda yakaladığı başarılardan sonra, Infinite Fall'un ünlü oyunu Night In The Woods şimdi de mobil platformlara geliyor.

Şubat ayında hem PC(Windows, Mac OS, Linux, Steam OS) hem de Playstation 4 için yayınlanan ve tüm platformlarda da oldukça olumlu yorumlar alan Night In The Woods'u eğer daha oynamadıysanız, oynamanızı öneririz. 2 boyutlu macera-keşif oyunu olan oyunun stilize görselleri ve inanılmaz iyi işlenen hikayesiyle gayet başarılı olduğunu da söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde ise oyunun yapımcısı Infinite Fall, oyunun resmi Twitter hesabında oldukça önemli bir duyuru yaptı. Night In The Woods 2018 yılında mobil platforma da gelecek. Ancak kalbur üstü yapılan bu duyuruda tam tarih, oyunun fiyatı(ya da bedava da olabilir) veya hangi platformlara geleceği şimdilik açıklanmadı. Ancak Infinite Fall genelde oyunlarını olabildiğince platforma yaymayı seviyor, bu yüzden hem Android için hem de iOS için çıkacağını tahmin ediyoruz.

Yine de şimdilik bu oyunu oynamak istiyorsanız(yakında gelecek cadılar bayramında indirime girer mi bilmiyoruz ama girerse kaçırmayın) tüm PC platformları için oyunun Steam sayfasına buradan, Playstation 4'ünüz varsa buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Mobil versiyonu çıkarsa Night In The Woods'u oynamayı düşünüyor musunuz?