Nougat Güncellemesini Alacak Xiaomi Cihazları Belli Oldu!

Çinli üreticiden beklenen haber geldi. Bu 14 Xiaomi cihazının sahipleri, Android'in güncel sürümlere kavuşacaklar.

Alternatif akıllı telefon üreticisi Xiaomi, üretttiği cihazlarla ana akım üreticilere kafa tutarak pazarını yavaş yavaş genişletmeye başladı. Gittikçe artan Xiaomi kullanıcıları, Android dünyasında kendilerini biraz olsun geride kalmış hissettiler ancak, Nougat hasretleri bitiyor.

Xiaomi, Android Nougat güncellemesini alacak cihazların bir listesini yayınladı. Haberler, Çinli web sitesi olan IT House'dan geldi. Paylaşılan görsel, Nougat için toplamda 14 Xiaomi cihazının güncelleme alacağını doğruladı. Bunlardan 8 tanesi Android 7.0 ve 6’sı 7.1 ve üzerini alacaklar.

Android 7.0 alacağı açıklanan cihazlar:

Redmi 4X

Kırmızı Not 4X

Mi Max

Mi Not 2

Mi MIX

Mi 4C

Mi 4S

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Android 7.0 alacağı açıklanan cihazlar:

Mi 6

Mi Max 2

Mi 5C

Redmi 4X

Listeden hariç tutulan cihazlar Xiaomi Redmi 4 ve Redmi Not 4 henüz yeni piyasaya çıkacak cihazlar olduklarından bunların düşük de olsa Android 8.0 ile birlikte gelme ihtimalleri bulunuyor.