Behzat Ç. Dizisinin Tekrar Ekranlara Döneceği Doğrulandı!

Behzat Ç. dizisinin başrolü Erdal Beşikçioğlu, katıldığı bir söyleşide Behzat Ç.'nin tekrar izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Bildiğiniz gibi bir süre önce ilk olarak Blu TV tarafından yapılan bir açıklamada Behzat Ç. dizisinin tekrar çekilerek internete özel bir dizi olarak geri dönebileceği gündeme taşınmış ve daha sonra açıklama yapan dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu, Blu TV tarafından belirtilen ihtimali kuvvetlendirecek açıklamalarda bulunmuştu.

En son bir alışveriş merkezinde İlgi Otizim Derneği ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında konuşma gerçekleştiren Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin tekrar geri döneceğini resmi olarak açıkladı.

Erdal Beşikçioğlu dizinin tekrar geri döneceğini belirtirken yayın tarihi ve platformu belirtmekten de kaçındı ancak daha önce Blu TV kanadından gelen açıklamalarla birlikte Behzat Ç.'nin internete özel bir dizi olarak geri dönebileceğini biliyorduk. Erdal Beşikçioğlu'nun dizinin tekrar devam edeceğini belirtmesiyle birlikte Behzat Ç. dizisi büyük ihtimalle Doğan Grubu'na ait Blu TV platformunda yayınlanacak. Ayrıca bu diziyle birlikte, bir süredir istediği başarıyı yakalayamayan Blu TV platformunun tekrar şansını deneyeceğini de söylemek mümkün.