iPhone 8'in Üretime Girdiği Kesin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Uzun süredir gelen sızıntılar üzerine iPhone 8'in tasarımı konusunda ciddi bir kafa karışıklığı ortaya çıkmıştı. Nihayet paylaşılan yeni bir sızıntı, telefonun üretime girdiği tasarımı gösteriyor.

Bildiğiniz gibi uzun süredir çeşitli kaynaklardan paylaşılan bilgiler, iPhone 8'in tasarımı konusunda kafa karışıklığı yaratmıştı. Bazı iPhone 8 sızıntıları telefonun tamamen ekrandan oluşacağını gösterirken bazı sızıntılarda ise iPhone 8'in LG G6 gibi bir tasarımla geleceği görülüyordu. iPhone 8'in tasarımı hala tartışma konusuyken teknoloji dünyasının yakından tanıdığı @VenyaGeskin1, iPhone 8'in seri üretime girdiği şemasını sızdırdı.

Paylaşılan sızıntıya göre aslında en başından beri analistlerin söylediği gibi iPhone 8, hem üst ve alt kısımlarda hem de sağ ve sol kısımlarda eşit boyutlarda neredeyse çerçevesiz diyeceğimiz bir tasarımla geliyor. Telefon neredeyse tamamen ekrandan oluşurken telefonun ahizesi ekranın üstünde yer alıyor. Uzun süredir bilindiği gibi cihazın ön kısmında 'home' tuşu yer almıyor. Açıkçası hayal kırıklığı yaratan sızıntılardan sonra paylaşılan bu şema, içimize su serpti diyebiliriz.

Parmak izi okuyucunun nerede olacağı hala belirsiz

VenyaGeskin1 tarafından sızdırılan şemada iPhone 8'in ne önünde ne arkasında bir parmak izi okuyucu göremiyoruz. Bunun iki nedeni olabilir; ya Apple parmak izi okuyucuyu ekrana entegre edecek ya da parmak izi okuyucu cihazın arka kısmında yer alacak ancak şema çiziminde bu alan görünmüyor.

hem iPhone 8 hem de iPhone 7S seri üretime girdi!

Ayrıca VenyaGeskin1'in paylaştığı sızıntılar, hem iPhone 8 modelinin hem de iPhone 7S ile iPhone 7S Plus'ın seri üretimi başladı. Cihazların seri üretiminin başlaması aynı zamanda bu yıl hem iPhone 8 hem de iPhone 7S modellerini göreceğimizi işaret ediyor.

Açıkçası bu haberle birlikte yeni iPhone'lar, bir kez daha bizi heyecanlandırmayı başardı. Bu cihazların son halini eylül ayında yapılması beklenen Apple etkinliğiyle birlikte öğreneceğiz.

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Bu arada iOS 11 ile birlikte iPhone'lara gelen özellikleri yakından deneyimlediğimiz iOS 11 İncelemesi videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: