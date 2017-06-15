Nokia'nın Yeni Telefonları Türkiye'ye Geliyor!

Vodafone ve HMD Global, Pazartesi günü İstanbul'da 'akıllı telefon dünyasında ses getirecek' işbirliğini duyuracağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Basın toplantısıyla birlikte Nokia'nın yeni telefonlarının Türkiye'ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bir süredir akıllı telefon dünyasından uzak olan Nokia (HMD Global), geçtiğimiz aylarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefonlarını duyurmuştu ve bu telefonların yaz aylarında satışa sunulacağı konuşuluyordu. Ayrıca HMD Global şirketinin bir süredir PR ajansı aracılığıyla Türkiye'deki basın mensuplarına basın bültenlerini iletiyor olması, Nokia'nın yeni akıllı telefonlarının Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyordu.

Bugün ise Vodafone Türkiye, paylaştığı basın davetinde HMD Global ile 'akıllı telefon dünyasında çok ses getirecek' yeni işbirliklerinin duyurusunu gerçekleştireceğini açıkladı. Vodafone Türkiye ve HMD Global'den üst düzey yöneticilerin katılacağı basın toplantısı, Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ayrıca Vodafone Türkiye, yapılacak bu anlaşmanın herkesi akıllı telefon yapmaya yönelik hedefleri doğrultusunda gerçekleşeceğini söylüyor.

Hatırlayacağınız üzere biz de sizlere bir süredir HMD Global'in eskisi kadar geniş bir dağıtım ağına sahip olmadığını ve Türkiye gibi pazarlarda telefonlarını operatörler üzerinden satışa sunabileceğini söylüyorduk. Görünüşe göre, tahmin ettiğimiz gibi HMD Global, Nokia markasına sahip yeni akıllı telefonlarını Türkiye'de Vodafone ortaklığıyla tüketicilerle buluşturacak. Bu noktada Nokia'nın marka bilinirliği önem taşırken Vodafone Türkiye'nin hem büyük müşteri kitlesi hem de geniş mağaza ağı ve sektörün önemli bir kısmının hakimi olması sayesinde yeni Nokia telefonlarını Türkiye'de satışta görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Elbette biz bu anlaşmayla birlikte yeni Nokia telefonların Türkiye'de satışa sunulacağını büyük ihtimalle tahmin etsek de henüz Vodafone Türkiye ya da HMD Global kanadından bu konuyla ilgili kesin bir açıklama gelmiş değil. Anlaşmayla ilgili detayları Pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla birlikte öğreneceğiz.