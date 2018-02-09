İnternet kullanıcıları için bir efsane niteliği taşıyan 'Nijerya prensi' dolandırıcılığı Twitter'da geri döndü. Siber dolandırıcılar, şimdilerde ünlü hesaplarının sahtesini açarak binlerce dolarlık Bitcoin karşılığında birkaç yüz dolarlık kripto para bağışı talep ediyorlar.

E-posta aracılığıyla dolandırıcılığın yaygın olduğu dönemlerde meşhur 'Nijerya prensi'ne denk gelmeyen yoktur. Bilmeyenler için, kendisini Nijerya prensi olarak tanıtan bir kişi e-posta aracılığıyla servetini aktarmayı vaat ederek yüzlerce kişiyi dolandırmıştı. Hikayeye göre prens hapse düşmüştür ancak hiç nakit parası olmadığı için içeriden çıkamamaktadır. Prens kendine cüzi bir miktar para gönderene içeriden çıktıktan sonra yüklü bir ödeme yapacağının garantisini verir. Birçok kişi sahte prense güvenerek şahsi olarak yüzlerce genel olarak da milyonlarca dolar para kaybetti. Şimdi ise iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve e-posta dolandırıcılığındaki farkındalığın artması dolandırıcıları yeni yollar bulmaya sevk etmiş görünüyor.

Bu yeni trend, 1 Şubat'ta, 2017 yılının sonlarına doğru büyük bir yükseliş gösteren kripto paralarla ilgilenen ve bu alanda yatırım yapan ancak kısıtlı bilgisi olan insanları kullanarak ortaya çıktı. Yeni dolandırıcılık biçimi, sahte bir Elon Musk veya John McAfee gibi ünlü ve görece güvenilir teknoloji dehası isimlerin hesabı açarak insanlardan 0,02 bitcoin bağış talebinde bulunuyor. Karşılığında ise 20 Bitcoin gibi oldukça yüklü miktarda para göndermeyi vaat ediyorlar.

Wired'in aktardığı bir örnekte bir dolandırıcı, Twitter kullanıcılarını birkaç saatte 0,184 bitcoin kadar dolandırdı. Dallas Hackerlar Birliği tarafından yapılan araştırma, bu dolandırıcılık tipinin çıkmasının nedeni olarak Bitcoin'in değerinin düşmesini gösteriyor. Buna göre Bitcoin'e yatırım yapan birçok kişi değeri düşünce istediği hedefe ulaşamadı ve bu tip 'fırsatlara' yoğunlaşmaya başladı. Bu tip sahte hesaplarla ilgili Twitter'ın adım atması bekleniyor.