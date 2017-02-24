Nikaragua’daki Masaya Yanardağı’na araştırma yapmak için giden bir volkan bilimci, araştırma sırasında volkanın içine düştü.

60 yaşındaki volkan bilimci Rodolfo Alvarez, 25 yaşındaki Nikaragualı rehberi Adriac Valladares ile birlikte araştırma yapmak için Masaya Yanardağı’na doğru hareket ettiler. Valladares, Orta Amerika ülkesi olan Nikaragua’daki volkanı incelediği sırada iplerin kopması sebebiyle rehberiyle birlikte aktif haldeki volkan kraterinin 450 metre kadar içine kaydı.

Yüksek derecede sıcaklığa maruz kalan araştırmacı ve rehber, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden kurtarıldılar. Sağlık yetkilileri, yüksek sıcaklık sebebiyle dehidrasyon yaşadıklarını tespit ettikleri ekibin ciddi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını belirttiler.

Masaya Yanardağı, Managuna’nın 12 mil güneyinde bulunuyor ve içerisinde bir lav gölü barındırıyor. Yanardağ, en son 1772 yılında patladı. 2001 yılında ise içindeki kraterlerden bir tanesinin patlaması sebebiyle 500 metre uzaklığa kadar kayalar fırlamış ve o esnada bölgeyi ziyaret eden bir kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.