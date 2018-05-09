Nike, Ayakkabıların İçine Koşu Bandı Yerleştirecek!

İnovasyon konusunda rakiplerine göre daha atik ve farklı kararlar alan Nike, daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiş bir fikirle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Eminim aramızda, zaman zaman vücut geliştirmek veya sırf kardiyo için dahi spor salonuna yazılanlarımız vardır. Bu hikaye genelde üşengeçlik sonrası spor salonuna gitmemekle biter. Nike'ın bu enteresan projesi sayesinde, ayakkabının içine bir koşu bandı entegre ediliyor. Ama mevzu düşündüğünüz gibi değil; bu koşu bandı spor yapmanıza sebep olmayacak.

Oldukça yaratıcı bir fikirden türeyen bu projenin tek amacı, evlerimizde bulunan ve 'kereta' diye adlandırılan ayakkabı giyeceğine gerek kalmadan ve bağcıklarını çözmeniz gerekmeden ayakkabınızı rahatça giymeniz. Bu ayakkabının mantığı şu şekilde: Ayağınızı ayakkabının içine soktuğunuzda, uç kısımlarından geriye doğru kayarak ayaklarınızı kolayca ayakkabının içine yerleştiriyor.

Aynı şekilde ayakkabınızı çıkarırken de mekanizma tam tersine işleyebiliyor. Ayağınızı ayakkabıdan geri çekerken bu kez geriye doğru kayan bant, ayakkabıyı daha kolay bir biçimde ayağınızdan çıkarmanızı sağlıyor.

Açıkçası şu an içinizden geçenleri tahmin edebiliyoruz. Nitekim sadece saniyeler alan ayakkabı giyme ve çıkarma işlemini bu kadar ciddiye almaya gerek var mı? Büyük ihtimalle ayakkabının fiyatına oldukça etki edecek bu projenin işe yarar hale gelmesi için her ayakkabıda standart olması gerek. Nitekim böyle bir özellik için çoğu kişi ayakkabıya ekstra bir ücret vermek istemeyecektir.