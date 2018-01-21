Nike'ın Playstation Temalı Ayakkabısı Feci Güzel Görünüyor!

Nike, Playstation severlere özel yeni bir ürün üretti. Bu ayakkabı, tepeden tırnağa Playstation temasıyla donatılmış durumda ve harika görünüyor!

Oklahoma City Thunders'ın yıldız basketbolcusu Paul George'a özel ayakkabısı PG-1'de de kendisiyle birlikte tasarım aşamasında çalışan Nike, bu geleneğini devam ettiriyor. Bu kez Paul George ve Nike ortaklığına, oyuncunun isteği ile Sony de dahil olmuş. Oraya çıkan bu DualShock 4 temalı ürün adeta efsane görünüyor.

Ayakkabının bir tekinin üst kısmında Paul George'un resmi logosu, bir tekinde de Sony Playstation 4 logosu bulunuyor. Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere, bu logolar butona bastığınızda yanan led lambalara dönüşüyor. Ayakkabının neredeyse her yanı Playstation'a ait öğeler barındırıyor. Playstation Galaxy teması ayakkabının alt kısmına konuşlandırıldığı ayakkabının bağcıklarında dahi Playstation esintileri var.

Eğer siz de bu PG-2'ye sahip olmak isterseniz, Şubat'ın 10'unu beklemeniz gerekecek. Türkiye semalarına uğrar mı, uğrarsa fiyatı ne kadar olur bilinmez ama PG-2'nin Amerika'daki fiyatı $100 olacak. Sizler ayakkabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de mükemmel durmuyor mu?