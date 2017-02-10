Nike'ın Yen Ayakkabıları 720 Dolarlık Fiyatıyla Gündemde!

Dünyaca ünlü spor aksesuar üreticisi Amerikalı Nike, teknoloji ile keyfin yolunu bir şekilde buluşturdu.

Nike'in HyperAdapt ayakkabıları, gömülü-kendini sıkıştırma teknolojisi ile ilgilidir. Bu marka için, çok önemli bir önemli bir değişimi temsil ediyor ve ayakkabının neden bu kadar uzun süredir geliştirildiğine ışık tutuyor.

Nike, ayakkabı üretimine giden modeller hakkında neden bu kadr çsessiz kaldığını açıklıypr: Zira şu ana kadar kendinden yapışkanlı teknoloji dedikoduları ayyuka çıktı ve asla gerçeklikle buluşmadı.

Bununla birlikte, mühendislik harikaso Mindtribe tarafından geliştirilen ayakkabılar, gerçeğe ışık tutu. Ayakkabılara, dijital arayüz monte edilebilyor.

Söz konusu ayakkabıların satış fiyatı 720 dolardan başlıyor.



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